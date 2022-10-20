Başkan Kılca'dan okul ziyaretleri

Konya'nın merkez Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ile birlikte gerçekleştirdiği okul ziyaretlerine devam ediyor.

Okul ziyaretleri çerçevede Karatay Şehit Sadık Ortaokulu, Cemil Keleşoğlu Anadolu Lisesi, Cengiz Topel İlkokulu, Büyüksinan Mehmet-Fatma Dalan İlkokulu ve Türk Anadolu Vakfı Hafız Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ziyaret edildi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ile beraberindekiler; ziyaretler çerçevesinde okul idarecileri ve öğretmenlerle buluşarak gerek Karatay'ın eğitimde geldiği nokta gerekse okulların ihtiyaçları ve taleplerini istişare etti. Öğrencilerle de hem sınıflarında hem de konferans salonlarında bir araya gelen Başkan Hasan Kılca ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, öğrencilerin eğitimleri ile okul ortamlarıyla ilgili isteklerini dinledi.

“Eğitimin, eğitimcinin ve öğrenci kardeşlerimizin her daim yanındayız”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, göreve geldikleri günden itibaren okul ziyaretlerini sürdürdüklerini ifade ederek, bu ziyaretlerin hem kendileri hem de eğitim camiası için verimli geçtiğinin belirterek, “Belediye olarak eğitimle ilgili üzerimize ne düşüyorsa çok daha fazlasını yerine getirmek için gayret ediyoruz. Bu çerçevesinde da son 3.5 yılda 6 eğitim tesisini ilçemize kazandırarak bu tesisleri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik. Yeni okullar, destekler, proje ve atölye çalışmaları gibi faaliyetlerimizle Karatay'ımızın eğitim kalitesine katkıda bulunuyoruz. Okul ihtiyacı olan diğer mahallerimiz ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Okullarımızın fiziki ihtiyaçlarının yanı sıra her türlü malzeme ve ekipman ihtiyacını da karşılıyoruz. Okullarımıza halı sahalar kazandırıyoruz. Yine çeşitli turnuvalar, kamplar ve Karatay Yaz Spor Okulları gibi çocuklarımızın sosyalleşmesine yönelik çalışmalar da yapıyoruz. İlçemizdeki bütün okullarımıza TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları Kitaplıkları kurduk. Yine kaydını oluşturan tüm ortaokul ve lise öğrencilerine TÜBİTAK Bilim Çocuk, Bilim ve Teknik ile Meraklı Minik dergilerini ücretsiz bir şekilde ulaştırıyoruz. Dolayısıyla belediye olarak eğitimin, eğitimcinin ve öğrenci kardeşlerimizin her daim yanındayız” şeklinde konuştu.

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da öğrencilerle bir arada bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca ile birlikte ilçemizdeki okullarımızı ziyaret ediyoruz. Ziyaretler sırasında öğretmenlerimizle istişareler yaparak onların okullarıyla ilgili istek ve taleplerini alıyoruz. Öğrencilerimizle hasbihal ederek gelecek planlamalarını konuşuyoruz. Karatay Belediyesinin eğitime yönelik projeleri de ilçemizin eğitim camiasına gerçekten büyük katkılar yapıyor. Bu vesileyle Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretlere Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Şevik, Mustafa Yaylacı ve Osman Ciğer, Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdürrahim Arslan, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu ile Karatay Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fehmi Adam, Hasan Kılca'ya eşlik etti.