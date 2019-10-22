Başkan Konuk: “Bahane üretmiyor, çare üretiyoruz, üreticimizi desteksiz bırakmıyoruz”

Bugün dağıtımı yapılacak motorin desteği ile birlikte Konya Şeker şu ana kadar çiftçiye toplamda 325 milyon lirayı aşkın ayni ve nakdi avans dağıtımı gerçekleştirmiş olurken, bu destek kooperatif ekipman ve girdi desteği ile kümülatif olarak 557 milyon 807 bin 750 liraya ulaştı.

Kooperatifçiliğin öneminin, kooperatif çatısı altında güç ve elbirliği yapmanın öneminin özellikle finansmana zor erişilen, ekonominin çarklarının yavaş döndüğü yıllarda daha da arttığını söyleyen Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, “Zor yıllarda çiftçi bir başına ise üretmek daha da zorlaşır, el birliği, güç birliği varsa, yani kooperatif ve onun şirketleri çiftçinin yanında olursa çiftçinin işi kolaylaşır. Konya Şeker'in iki önemli fonksiyonu var. Birincisi üreticisini tarlada yalnız bırakmamak. Yani ucuz üretmesini, üretebilmesini sağlamak. Bunu nasıl yaparsınız? Girdileri temin ederek, girdi için gerekli finansman yükünü hafifleterek. Konya Şeker ve Kooperatifimiz ikisini de hakkıyla yapan ülkemizin ender kurumlarındandır. Konya Şeker'in ikinci fonksiyonu ise üreticisinin ürününün kıymetini arttırmak, ürünün açığa ekilmesini önleyerek üreticinin ürününün kıymetlenmesini sağlamak. Bunu da ülkemizde en iyi yapan, tarladaki ürünü rafa kadar taşıyan kurum biziz” dedi.

“Anadolu toprakları sahipsiz kalmasın diye büyümeye devam ediyoruz”

Konya Şeker'in büyümeye devam ettiğini anlatan Genel Başkan Recep Konuk, “Bu yıl Konya Şeker, İSO ilk 500'de 4 şirketi ile yer aldı. Gıda şirketleri söz konusu olduğunda ise Konya Şeker, Türkiye'de ilk 5'te yer almaktadır. Gıda sektöründe ülkemizin en büyük 10 ihracatçısından birisiyiz. Şu anda 100'e yakın ülkeye Torku markalı ürünlerimizi gönderiyoruz, bir başka deyişle, Konya'nın köyündeki bir çiftçi artık dünyanın dört bir tarafına ihracat yapıyor, dünyanın her tarafından ürettiği ürün karşılığı pay alıyor. Bu sene ihracat rakamımız 100 milyon dolara yaklaştı. Bu rakamı daha da büyüteceğiz. Büyütmek zorundayız. Biz dünya pazarında payımızı büyüteceğiz ki, Konya'daki üreticinin tarladaki üretiminin teminatı, o pazarlardan aldığımız pay olacak. İhracat pazarlarına markamızla yerleşeceğiz ki ekonomideki dalgalanmalar üreticiyi de kurumumuzu da etkilemeyecek” şeklinde konuştu.

“Dünyanın en zengin topraklarının fakir bekçileri olmayacağız”

Barış Pınarı Harekatına katılan askerlere de başarılar dileyen Başkan Recep Konuk, “Mehmetçiğimiz sınırımızı koruyor, biz de sınırımızın içindeki topraklarımızı koruyoruz. Bugün tarım ile ilgili, gıda ile ilgili yapılan her çalışma ülkemizin bağımsızlık mücadelesidir. Şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor, üretime devam edeceğiz, dünyanın en zengin topraklarının fakir bekçileri olmayacağız, hak edilmiş ve paylaşılmış zenginliğin bir parçası olacağız. Bu topraklarda biz üretim yapan çiftçimize işte bu gözle bakıyoruz, tesislerimizi açarken, yatırım yaparken işte bu gözle yatırımlarımıza bakıyoruz. Bu vesile ile Mehmetçiğimize Allah yardım etsin diyorum, şehitlerimizi Rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.