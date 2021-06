Başkan Konuk: “İş yerinde aşı uygulaması çalışanlara ve işletmelere zaman kazandırdı”

Sağlık Bakanlığı'nın Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı tüm çalışanları aşılama programına alması ile birlikte yoğun aşı hizmetinin verildiği kurumlardan biri de Anadolu Birlik Holding Kampüsleri oldu. Anadolu Birlik Holding'in üretim tesislerinin faal olduğu yerleşkelerde günün belli saatlerinde randevu alma zorunluluğu olmaksızın çalışanlara aşı hizmeti verilirken diğer yandan da Sağlık Bakanlığı'nın verdiği iş yerlerinde aşı hizmeti sayesinde üretim kesintisiz sürdürülebiliyor.

2020 yılının başında bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgının ülkemizde ilk görüldüğü 2020 yılının Mart ayından günümüze çalışanlarının ve sözleşmeli ekim yaptırdığı üreticilerin sağlıklarını korumak için her türlü tedbiri alan Konya Şeker, şimdi de bütün iştiraklerindeki çalışanları ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin hem çalışanlarına, hem akademisyenlerine yönelik, Sağlık İl ve İlçe Müdürlükleri ile birlikte aşılama kampanyası düzenledi. Sağlık Bakanlığı'nın geçtiğimiz hafta Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı tüm çalışanları aşılama programına alması ve iş yerlerinde seyyar aşı odaları ile aşılama hizmetini de başlatması ile birlikte yoğun aşı hizmetinin verildiği kurumlardan biri de Anadolu Birlik Holding Kampüsleri oldu. Tüm yerleşkelerde yürütülen aşı uygulaması ile özellikle genç ve dinamik bir çalışan grubuna sahip AB Holding'in tüm çalışanın aşı yaptırması bekleniyor. Konya Şeker çalışanlarına özel aşılama işlemi, E-Nabız uygulaması üzerinden randevu almaya gerek kalmadan, tesislerindeki sağlık merkezlerinde kurulan aşı odalarında yapılıyor. Sağlık merkezlerinde, aşı hizmeti esnasında beklenmeyen istisnai durumlar için önlem amaçlı ambulans bulunduruluyor ve acil durum dahil tüm tedbirler alınıyor. Kampüslerin yer aldığı bölge sağlık müdürlüğü yetkililerince yürütülen ve 17 Haziran 2021 tarihinde başlatılan iş yerinde aşı programına tüm çalışanlar aşı olana kadar devam edilecek.

İş yerlerinde aşı hizmetinden çalışanlar ve kurumu adına memnuniyetini dile getiren PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Uygulamadan hem çalışanlarımız ziyadesiyle memnun oldu, hem de kurumumuz üretimin ve işlerin aksamamasını önceleyen bu yaklaşımı memnuniyetle karşıladı. Aşı hizmeti ve çalışanlarımızın aşı olma konusundaki hassasiyetini günlük olarak değerlendiriyoruz ve hem hizmetin aksamadan sürmesinden memnuniyet duyuyor hem de çalışma arkadaşlarımızın, Konya Şeker ailesinin her bir ferdinin bir an önce aşı olarak salgının önlenmesi için kişisel sorumluluğuna sahip çıkmasını müşahede etmenin gururunu yaşıyoruz. Organ bağışı, kan bağışı gibi kampanyalardaki yüksek katılımı ile toplum sağlığı konusunda hassasiyetini ispatlamış bir kurum ve aile olarak çalışma arkadaşlarımız aşı konusunda da kendilerine yakışanı yapmışlar ve aşı hizmetinden yararlanmak için aşı odalarına koşmuşlardır. Sağlık Bakanlığımız ve Sağlık İl Müdürlüğümüz çalışana kolaylık için bir adım attı, Konya Şeker çalışanları bu adıma karşı 3-5 adımla uzanan hizmet eline koştu” dedi.

Salgın başlayalı bir buçuk yıl, ülkemizde ilk vaka görüleli 14 ay olduğunu kaydeden Recep Konuk, "Artık hepimiz bu salgın ile ilgili bir fikir sahibiyiz. Virüsten korunmak bir tedbir. Biz kurumsal olarak tedbirlere sıkı sıkıya riayet ettik. İş yerlerimizde periyodik dezenfekte işlemini aralıksız yaptık, yapıyoruz, günlük ateş ölçümünden sağlık merkezlerimizin güçlendirilmesine kadar her türlü tedbiri uyguladık. Üretici ortaklarımıza sağlık setleri dağıtarak sadece işletmelerimizdeki değil tarladaki üretimin devamlılığına da katkı yapmaya çalıştık. Dezenfektan hammaddesi etanole talebin artması üzerine hem etanol arzını hem kolonya ve mamul dezenfektan arzını artırarak toplumun kişisel hijyen tedbirlerini alma konusunda sıkıntı yaşamaması için üzerimize düşen gayreti gösterdik. Ancak hepimiz biliyoruz ki, salgından korunmak ayrı bir konu, salgını bitirmek ayrı bir konu ve salgını etkisiz kılmanın tek yolu da aşı. Yani hayatın normale dönmesi, ekonominin çarklarının düzenli işleyebilmesi için aşının yaygınlaşması gerekiyordu. Devletimiz aşıyı temin etti. Ülkemizde aşılanmanın yaygınlaşması ve aşılamayı süratle tamamlamak için yoğun bir çalışma var. Sağlık Bakanlığımız aşılamada hız kazanmak, aşı merkezlerindeki yoğunluğu azaltmak için çözümler üretiyor. Bunlardan biri de işyerlerinde aşı hizmeti. Salgının hepimizi yorduğu bir ortamda samimiyetle ifade edebilirim ki işyerlerinde aşı uygulaması üretenlere moral oldu. Malum salgın dünyadaki tüm ekonomilere olduğu gibi ülkemiz ekonomisine de zaman kaybettirdi. Bu uygulama hem çalışanlara hem de işletmelere zaman kazandırdı. Malum bizim Konya Merkez Kampüsü hariç tüm işletmelerimiz şehir ve ilçe merkezlerinin dışında. Her çalışanımızın aşı yaptırması hem hakkı, hem sorumluluğu. Ancak her çalışanımızın aşı için aşı merkezlerine ulaşıp sonra işinin başına dönmesi ortalamada en az çalışan başına 3-4 saatlik bir zaman gerektiriyordu. 15 bine yakın çalışan üzerinden düşündüğünüzde bu tüm üretim tesislerimiz için büyük bir zaman kaybı demektir ki, bunun da üretim kaybı olarak bir karşılığı var. Bakanlığımızın bu hizmeti sayesinde sadece bizim kurumumuz değil ülkemizin dört bir yanındaki üretim tesisleri bir yandan üretim faaliyetlerini kesintisiz sürdürürken bir yandan da çalışanlar hem zaman tasarrufu sağladı hem de aşı hizmetini yerinde alabildi. Yani salgın tüm ekonomilere zaman kaybettirdi, iş yerinde aşı uygulaması çalışanlara ve işletmelere zaman kazandırdı” dedi.