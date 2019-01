Başkan Konuk: “Konya Şeker olarak biz 2019'un kıymetinin idrakindeyiz”

ve 26. dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Konuk, yayımladığı mesajında, “Akıp giden zaman içinde bir yılı daha tamamlayıp yeni bir yıla adım atıyoruz. Artık geçmiş olan 2018 acı tatlı hatıraları, yaptıklarımız ve yapamadıklarımız ile geride kalırken çok şeyler başarmak, ülkemiz ve tek tek ailelerimiz ve şahsımız için çok şeyler yapmak, millet olarak geçmiş yıllarda biriktirdiklerimizin üzerine daha çoğunu koymak, kazanımlarımızı katlamak, geçmiş yıllarda aşamadığımız tümsek ve engelleri aşmak ümit ve gayesiyle yeni bir yıla 2019'a adım atıyoruz. Zamanı süresi sabit dilimlere ayıran gün, ay, yıl gibi zaman kesitleri bize, bizlere hem bireysel, hem kurumsal, hem toplumsal açıdan o zaman dilimine başlarken önümüze hedef ve hedefler koymayı kolaylaştırıyor hem de geçmişin muhasebesini sağlıklı yapma imkanını tanıyor. Bu çerçevede artık 2018 muhasebesini yapacağımız, 2019 ve yakın uzak diğer yıllar ise planlamasını yapacağımız, hedefler koyacağımız yıl ve yıllardır” dedi.

“Boşa geçirecek ne bir yılımız ne de bir dakikamız var”

2018'in tarih, 2018'de yaşananların ise hatıra olduğunu dile getiren Başkan Recep Konuk, “2019 ise yapacaklarımızdır, henüz kullanmadığımız, harcamadığımız, tüketmediğimiz, iyi veya kötü değerlendirmek elimizde olan bir çektir, bugün ve gelecektir. ‘Zamanı öldürmek en pahalı harcamadır' diyor Balzac. Bizim ülkemizin, bizim milletimizin ve bizim kurumlarımızın kaybedecek, boşa geçirilecek zamanının, yıllarının olmadığının, bizim ülkemizin, bizim milletimizin her günü ve her yılı ülkemizin ve milletimizin kazanç hanesine yazmak zorunda olduğumuzun en büyük ispatı 2018 ile birlikte yakın tarihimizde yer alan bazı yıllardır. 2018'de yaşadık gördük, kazanımlarımıza göz dikenlerin neler yapabileceğini, milletimize husumet besleyenlerin ne kirli oyunlara kalkışabileceğini, dost bilip birlikte yürüdüklerimizin nasıl çelme atabileceğini 2016'da yaşadık gördük ülkemize, milletimize husumet besleyenlerin nelere cüret edebileceğini. 2018'de yaşadıklarımızdan da 2016'da gördüklerimizden de biz dersimizi çıkardık tıpkı öncekilerden olduğu gibi, boşa geçirecek ne bir yılımız ne de bir dakikamız var. Daha güçlü, daha kudretli olmak için zamanla yarışmak, her yılı yapacaklarımızla taçlandırmak ve bir yıla birkaç yılı sığdırmak zorundayız. Zorundayız çünkü ülkemize ve milletimize karşı estirilen suni rüzgârlar, fırtınalar ne kadar güçlü olursa olsun dik durmamız, ayakta kalmamız zamanla yarışarak yapacaklarımızla kökü de gövdeyi de güçlendirmemize, yani hem sosyal dokumuzu hem de ekonomimizi güçlendirecek işleri önümüzdeki hiçbir yılı kaybetmeden acele ama sağlam yapmamıza bağlıdır” şeklinde konuştu.

“Söz dinleyen değil, sözü dinlenen pozisyonda olmalıyız”

Konuk mesajında, “Yeni yıl ile birlikte ülkemizi sert fırtınalar karşısında bile dik tutacak işleri yapacağımız, yapabileceğimiz içinde henüz bilemediğimiz belki de nice fırsat barındıran bir yıla adım atacağız. Henüz tüketilmemiş her yılın, her ayın ve her günün milletimizin geleceği açısından kıymetli olduğunu unutmayacağız. ‘Zamanın değerini, yapacak işi olan bilir' diyor atalarımız. Bizim yapacak çok işimiz var ve önümüzdeki yıl ile birlikte tüm yılların ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Yapacak çok işimiz var, ülkemizi dünyanın en müreffeh ülkelerinden biri yapmak gibi, evlatlarımıza çok daha iyi bir gelecek hazırlamak gibi, eğitimde, bilimde sıçrama yapacak işlere imza atıp dünyada yeniden en önde koşmak gibi, tarihinde dünyaya nizam vermiş bir milleti dünya milletler ailesi içinde söz dinleyen değil sözü dinlenen pozisyona taşımak gibi, ülkemizi dünya ile ticaretinde artı veren bir sanayi ile donatmak gibi, dünyanın en verimli topraklarının daha çok üretmesini ve o toprakların sahiplerinin bereketi zenginliğe dönüştürmesini sağlayacak işlerin üstesinden bir bir gelmek gibi yapacağımız çok sayıda iş var” ifadelerini kullandı.

“Yeni yılda ülkemizi daha güçlü, devletimizi daha itibarlı yapmalıyız”

Yeni bir yıla girerken istisnasız her vatandaşın yeni umutlar beslemesi, yeni yılı beklentilerle karşılamasının hakkı olduğunu belirten Başkan Recep Konuk, “Kişisel ve özel umut ve beklentiler şahsidir, ancak her toplumun her milletin ortak umut ve beklentileri, zamana yayılmış ve gerçekleşmesini beklediği ortak hayalleri, ortak hedefleri vardır. Takvimlerdeki değişiklikler milletlere o ortak umut, hedef ve beklentiler konusunda bir yandan bir muhasebe yapma fırsatı verirken diğer yandan yeni bir yıl ile birlikte yapılacaklar konusunda hem planlama yapma hem de irade tazeleme imkanı verir. Milletimizin yeni yılla ve gelecekle ilgili ortak hayallerini hayata geçirerek, yeni yılla ilgili beklentilerin karşılık bulmasını sağlayarak milletimizin refahını yükseltmek, vatanımızı daha mamur ve ülkemizi daha güçlü, devletimizi daha itibarlı yaparak, milletimizin ortak hedeflerinin gerçekleştirilmesinde ülkemizin hanesine yeni yılı kazanç yıllarından biri olarak dahil etmek, kıymetli olan zamanı kıymetini bilerek değerlendirmek başta siyaset ve devlet olmak üzere mevkiimiz, makamımız, görevimiz, işimiz ne olursa olsun hepimizin ortak mesuliyeti, geleceğe ve gelecek nesillere karşı ortak borcudur” diye konuştu.

“Konya Şeker olarak biz 2019'un kıymetinin idrakindeyiz”

Başkan Konuk yeni yıl mesajında, “Konya Şeker olarak biz 2019'un kıymetinin idrakindeyiz, tıpkı geçmiş yılların kıymetini bildiğimiz gibi. Çünkü bizim geçmişte yapacak çok işimiz vardı. O çok işleri yapmaya gayret ettik. Bugün yapacağımız çok iş var, yarın da gelecek yıllarda da olacak. Bizim acelemiz var, kaybedilen yılları kazanmaya, bir yıla birkaç yılı sığdırmaya, önümüzde koşanlara yetişmeye, önce onları yakalamaya, sonra da geçmeye çalışıyoruz. Bizim sektörümüzde Türk çiftçisinin dünyanın peşinden sürüklenmesine rıza göstermiyor, dünyayı peşinden sürüklemesi için yaptığımız işlerle itirazımızı ortaya koyuyoruz. O itiraz Türk çiftçisine kıymetini bildiğimiz 14 yılda 45 tesis ve bir marka kazandırdı. Çiftçisinden aldığı tarımsal ürüne ödediği bedeli 44 katına çıkaran bir ivme yakalattı. Nietzsche ‘İçine doldurulacak çok şey olduğu zaman, günün yüzlerce cebi vardır' diyor. Konya Şeker olarak biz 2019'u her günün yüzlerce cebini dolduracak kadar çok iş yapma gayret ve azmi ile karşılıyor, ülkemiz ve milletimiz için de 2019'un bir kazanç yılı, içine bir değil birkaç yıllık işler sığdırılacak bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Tıpkı Konya Şeker gibi milletimizin ve ülkemizin önünde doğru konulmuş ve tartışılmayacak, etrafında kenetlenilecek hedef ve iddiaları var. Milletimizin de Türk çiftçisinin de o hedef ve iddiaları gerçekleştirmek için kaybedilecek yıllara tahammülü yok. 2019'dan itibaren her yılın bizim ülkemizin bizim milletimizin ve Türk çiftçisinin tarihinde kazanılmış yıllar olarak yazılmasını, milletimizin ortak hafızasında 2019'dan başlayarak gelecek tüm yılların zenginliğimize zenginlik, gücümüze güç ve kudretimize kudret katan yıllar olarak yer etmesini diliyor, dün olduğu gibi yarınlarda da daha güçlü, daha kudretli, daha müreffeh bir Türkiye yolunda üzerimize düşeni eksiksiz ve tam yapmaya devam edeceğimizi beyan ederek, başarı, sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket dolu bir yıl dileği tüm hemşehrilerimin ve milletimizin yeni yılını kutluyorum” ifadelerine yer verdi.