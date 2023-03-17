Başkan Kütükcü, Konya OSB'de güven tazeledi

Olağan Genel Kurulu, bölge sanayicilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Memiş Kütükcü yeniden Konya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı seçilerek güven tazeledi.

Divan başkanlığını bölge sanayicilerinden Hasan Angı'nın yaptığı genel kurulda, KOS'un yeni müteşebbis heyeti oluşturuldu. Müteşebbis heyetin oluşturulmasının ardından Vali Vahdettin Özkan başkanlığında yapılan ilk müteşebbis heyet toplantısında ise mevcut Başkan Memiş Kütükcü yeniden Konya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı seçilerek güven tazeledi. KOS Müteşebbis Heyeti şu isimlerden oluştu; Vahdettin Özkan, Memiş Kütükcü, Mustafa Büyükeğen, Mithat Büyükalim, Bekir Aydoğan, Yusuf Genç, Ahmet Pekgönül, Ramazan Erkuş, Ali Koçak, Ferahim Öner, Mevlüt Aydın. KOS Yönetim Kurulu ise; Memiş Kütükcü, Necip Çimen, Ömer Faruk İyibildiren, Ali Koçak, Ferahim Öner'den oluştu.

“4 yılda 2 milyar 825 milyon lira yatırım”

Genel Kurulda söz alan Konya Organize Sanayi Bölgesi (KOS) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, konuşmasında genişleme alanları, yapılan yatırımlar ve çalışmaları anlattı. Konya Organize Sanayi Bölgesinin 31 milyon metrekare ile Türkiye'nin 2. büyük OSB'si haline geldiğinin altını çizen Kütükcü, bölgede 700'ün üzerinde fabrikanın üretim yaptığını ve 55 bin kişiye istihdam sağlandığını söyledi. Konya Organize Sanayi Bölgesi olarak, yaptıkları yatırımlar ve bölge sanayicilerine verdikleri hizmetler hakkında bilgi veren Başkan Kütükcü, 2019-2022 döneminde Konya OSB'nin sanayi alt ve üst yapısına 2 milyar 825 milyon lira yatırım yaptıklarını, 2023 yılında yapacakları yeni yatırımlarla birlikte bu tutarın toplam 3 milyar 955 milyon liraya ulaşacağını vurguladı.

“Genişleme bölgelerine yatırımlar sürüyor”

Konya Organize Sanayi Bölgesinin 5 genişleme bölgesinden oluştuğunu, bu genişleme bölgelerinin tamamına yönelik önemli yatırımlar yaptıklarını aktaran Kütükcü, 1990'lı yılların başında bölgedeki ilk fabrikaların üretime geçtiği 2. Kısım Genişleme Bölgesinde kullanım ömrünü tamamlayan tüm alt yapıları bu dönem içerisinde yenilediklerini aktardı. Kütükcü, 2. Kısım Genişleme Bölgesinde 111 milyon liralık yatırım yaptıklarını, bölgeye bu yıl da 132 milyon liralık ek yatırım yapacaklarını kaydetti.

108 sanayi parselinin bulunduğu 4. Kısım Genişleme Bölgesi'ne ise, toplam 1 milyar 340 milyon lira yatırım yaptıkları bilgisini veren Başkan Kütükcü, “5. Kısım Genişleme Bölgemizde yatırımcılarımızın teveccühü ile son derece başarılı çalışmalar yürütüyoruz. 7 milyon metrekareden oluşan ve toplam 161 sanayi parselinin bulunduğu 5. Kısım Genişleme Bölgemizde sanayicilerimiz birer birer üretime geçiyor. Bölgede doluluk oranımız yüzde 99.3'e ulaştı. Atık su ve yağmur suyu şebekeleri, elektrik şebekesi, doğal gaz, içme suyu alt yapısı, elektrik, scada, fiber alt yapı hatları, yolların asfaltlanması gibi büyük alt yapı yatırımlarımızı tamamladığımız 5. Kısmımızda bugüne kadar toplam 2 milyar 683 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. İnşallah 6. kısmı tahsise açmadan, 5. kısımdaki tüm yatırımlarımızı tamamlamış olacağız” dedi.

6. Kısım Genişleme Bölgesini, yatırıma kazandırma çalışmaları devam ediyor

Konya Organize Sanayi Bölgesi'nin yeni genişleme bölgesi olan 6. kısmı yatırıma kazandırma çalışmalarının devam ettiğinin de altını çizen Kütükcü, toplam 8 milyon metrekareden oluşan 6. kısımda kamulaştırma süreçlerinin devam ettiği bilgisini paylaştı. Kütükcü, “6. kısımda kamulaştırma birim fiyatlarını belirledik ve arsa sahiplerini davet etmeye başladık. İnşallah, kamulaştırma sonrasında 6. kısmımızı, yatırımcılarımızın hizmetine sunmak için alt yapı çalışmalarına da hızla başlayacağız” şeklinde konuştu.

Konya OSB, sanayicilere dünya standartlarında hizmet veriyor

Başkan Kütükcü, Konya Organize Sanayi Bölgesi olarak, Hava Kargo Alanı, Lojistik, Antrepo ve Geçici Depolama Tesisleri, Atıksu ve İçme Suyu Arıtma Tesisleri, Solar Çamur Kurutma Tesisi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mesleki Eğitim Merkezi, Teknik Bilimler Yüksekokulu, Hava Kargo ve Geçici Depolama Alanı, GES yatırımları ve 800 kilometreye ulaşan fiber optik alt yapısıyla bölge sanayicilerine dünya standartlarında hizmet verdiklerini söyledi.

Konya OSB, Karapınar 2. Etaba talip oldu

Konya Organize Sanayi Bölgesindeki sanayicilerin Güneş Enerjisi Santrali (GES) taleplerini karşılamak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile çok önemli bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Başkan Kütükcü, KOS Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Yönetici A.Ş. şirketini kurduklarını duyurdu. Kütükcü, “Karapınar ilçemizde bulunan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nin 2. Kısmının yönetimine, sanayicilerimizin GES yatırımlarına açılabilmesi için talip olduk. Sermayesinin tamamı Konya OSB'mize ait KOS Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Yönetici A.Ş. şirketimizi kurduk. Bu şirket marifeti ile sanayicilerimizin GES taleplerini, Karapınar Enerji İhtisas Bölgesine GES yatırımlarını yapmalarını sağlayarak karşılamayı hedefliyoruz. İnşallah bu yatırımı hayata geçirdiğimizde, çok daha kalıcı bir sistem kurmuş ve Türkiye'de örnek bir yatırım yapmış olacağız” diye konuştu.

“Konya OSB'mizle gurur duyuyoruz”

Daha sonra konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya sanayisinin son yıllarda yakaladığı başarı ivmesini anlattı ve Konya OSB'nin bu başarıda büyük katkıları olduğunu dile getirdi. Konya OSB'nin sadece Konya'nın değil, Türkiye'nin üretim üssü haline geldiğini ifade eden Başkan Büyükeğen, bölgede yapılan yatırımların Türkiye'ye örnek olduğunu vurgulayarak, “Konya OSB'miz, 31 milyon metrekare büyüklükle Türkiye'nin en büyük 2. OSB'si oldu. Burada her biri, birbirinden kıymetli 700'den fazla fabrikamız üretim yapıyor, 55 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor. Ülkenin farklı yerlerindeki gittiğimiz diğer OSB'lerimizle kıyasladığımızda Konya OSB'mizle gurur duyuyorum. Bölgemizin gerek elektrik, su, doğal gaz gibi hizmetleri, gerek alt yapı kalitesi gerekse bürokrasiden uzak hizmet anlayışı Türkiye'ye örnek” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükeğen, Konya sanayisinin yakaladığı güçlü gelişim ivmesinin altındaki en büyük etkenlerden birinin birlik ve beraberlik olduğunu söyleyerek, “İnşallah bölgemizi ve Konya'mızı; bugüne kadar olduğu gibi her zaman birlik ve beraberlik içerisinde, istişare kültürümüzü geliştirerek, ortak akılla büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

Olağan Genel Kurulu'nda, bölgenin gelişmesine hizmet eden önceki dönem müteşebbis heyet üyelerine ve yönetim kurulu üyelerine de plaket takdim edildi.