Başkan Okka: “Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz”

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Barış Pınarı Harekatı'nın bölge halklarına ve coğrafyamıza barış ve huzur getirmesini temenni ediyoruz” dedi.

Başkan Okka, “Türkiye, bulunduğu coğrafyanın çetin şartları dolayısıyla, toprak bütünlüğünü ve sınır güvenliğini ön planda tutarak, bölgesinde bir barış üssü olma hedefiyle hareket etmektedir. Bölge, barıştan her geçen gün uzaklaştırılmaya yönelik uygulamalara maruz bırakılırken, Ortadoğu'da sağduyunun temsilcisi olan Türkiye'nin, bu duruma kayıtsız kalması düşünülemez. Bölgenin, bir an önce huzur ve güven ortamına kavuşması gerekmektedir. Bu kapsamda, Fırat Kalkanı Operasyonu ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekatı ile devam eden, bölgeye barış ve huzur getirmeye yönelik operasyonlar, devletimizin gördüğü lüzum üzerine, Fırat'ın doğusuna yönelik olarak devam etmektedir. Geçmişten bugüne, Türk ve Kürt halkları ortak bir tarihi paylaşmakta; asırlardır halklar nezdinde birlik ve beraberlik içerisinde yaşamaktadır. Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, ortak bayrak altında Kurtuluş Savaşı Mücadelesi verdiği Kürt halkına yönelik herhangi bir düşmanca tutum sergilemesi asla düşünülemez. Sınır hattının teröristlerden arındırılarak, güven ve huzura kavuşması, zulüm ve savaş ortamından kaçıp vatanlarını terk etmek zorunda kalan ve Türkiye'ye sığınan Suriye halkının, özlemini çektiği kendi topraklarına kavuşması için bir zorunluluktur. Harekat kapsamında Avrupa ve ABD tarafından da terör örgütü olarak tanınan PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin Türkiye'nin sınırlarından uzaklaştırılması hedeflenmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı harekatın yegane amacı, Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyarak bu zorunluluk halinin gereğini yapmaktır. MÜSİAD Konya olarak, devletimizin hamlelerini ve siyasi iradenin duruşunu desteklediğimizi kamuoyuna duyururuz. Bu vesileyle, Barış Pınarı Harekatı'nda kahraman Mehmetçiklerimize muvaffakiyetler diliyor, operasyonun başta bölge halkları olmak üzere, coğrafyamıza bir an önce barış, huzur ve güven ortamı getirmesini temenni ediyoruz. Öte yandan, Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci gününde, terör örgütü PKK/YPG yine sivilleri hedef almıştır. Sınır hattındaki şehirlerimize yöneltilen hain saldırıları şiddetle kınıyor, operasyon sırasında şehit düşen kahraman askerlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.