Başkan Okka'dan “İSO İkinci 500” değerlendirmesi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine giren Konyalı firmaları tebrik etti.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye'nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Konya'nın, ekonomide yaşanan bütün olumsuz gelişmelere rağmen üreten ve üretmeyi seven, ihracatını sürekli artıran bir şehir olduğunu kaydeden Başkan Okka, “Konyalı sanayicilerimiz, ekonomideki bütün zorluklara rağmen, ülkesini ve şehrini büyütmek için eskisinden daha çok üretmeye devam etmektedir. Açıklanan ilk ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu sıralamasında yer alan Konya firmaları içerisinde çok sayıda üyemizin yer alması da bizlere ayrıca gurur vermektedir. İSO ilk ve ikinci 500 listesine girerek şehrimizi başarıyla temsil eden firma sayısının önümüzdeki yıllarda katlanarak artması en büyük arzumuzdur. Bu aşamada sanayicisinden mühendisine, ustasından işçisine Konya'yı oluşturan herkese büyük sorumluluklar düşmektedir. Konya iş dünyasının temsilcileri olarak bizler, Konya sanayisinin bunu başarabilecek güce ve altyapıya sahip olduğuna inanıyor, bu doğrultuda elimizi taşın altına koymaktan bir an bile tereddüt etmeyeceğimizi özellikle belirtmek istiyoruz. Bu vesile daha önce açıklanan İlk 500 Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan; başta MÜSİAD Konya üyesi Konya Şeker, Panagro Tarım ve Kangal Termik Santral'i, ikinci 500 listesinde yer alan yine başta üyelerimiz; Kombassan Kağıt, Tümosan, Safa Tarım, Ömer Atiker Metal, Enka Süt, Çöğenler Yem, Kompen, ve Helvacızade Gıda başta olmak üzere şehrimizdeki diğer sanayi kuruluşlarının yöneticilerini ve çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.