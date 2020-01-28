Başkan Oprukçu, 10 aylık hizmetlerini değerlendirdi

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu personelleriyle bir araya geldiği yeni yılın ilk toplantısında 10 aylık hizmet sürecini değerlendirdi.

Yaklaşık 10 aydır devam eden hizmetlerin perde arkasında yaşanan güçlükleri çalışma arkadaşlarıyla paylaşan Başkan Oprukçu, özveri ve fedakarlıklarla hizmet etmeye gayretleri için onlara teşekkür ederken gelinen noktadaki siyasi ve mali tabloyu aktardı. İller Bankası gelirinin aktarım alanları ile ilgili bilgi veren Başkan Oprukçu, aylarca İŞKUR'dan personel çalıştırabilmek adına yazılan taleplerinin siyasi baskılarla reddedildiğini ifade etti. Ereğli'ye bir fazla hizmet etmek, bir fazla işsize iş imkanı sağlayabilmek için var gücüyle çalıştığını belirten Başkan Oprukçu, Akhüyük Termal Tesisleri'nin Ereğli'nin evlatları için büyük bir umut kaynağı olduğunu, göreve gelir gelmez ilk işlerinin Akhüyük olmasının yegane sebebinin de bu olduğunu söyledi. Rutin belediyecilik hizmetlerinin aksamadan devam ettiğini, bir takım siyasi odakların gölge etmeyi bıraktıkları an Ereğli'nin ayağa kalkacağını aktaran ancak her halükarda, engellemelere rağmen Ereğli'ye hizmet edeceklerinin müjdesini verdi.

“Hatayı nefsinizin esiri olarak yaptınız”

Sosyal medyadaki eleştirileri de değerlendiren Başkan Oprukçu, “Ağzını açmış Hüseyin Oprukçu'yu eleştirebilmek için elinden geleni yapmaya hazır sosyal medya trolleri var. Seçimi kaybetmenin faturasını şahsıma kesmeye çalışıyorlar, aynaya baksınlar bir zahmet hatayı nefsinizin esiri olmakla yaptınız. Zulüm ile abad olanın ahiri berbat olur, destek olmuyorsanız bile gölge etmeyin başka ihsan istemiyorum. Şeref ve haysiyet fukarası olan insanlar, karşılarındaki insanların şeref ve haysiyetleriyle oynamak suretiyle itibar veya varlık sahibi olacaklarını sanıyorlar. Biz Rabbime şükürler olsun hiç acze düşmedik, kötülük karşısında susarak dilsiz şeytan da olmadık” dedi.

“Ereğlimize hizmet için buradayız”

Şimdiye kadar ne yaptınız diyenlere cevap veren Başkan Oprukçu, “Yarınını değil gelecek 100 yılını kurtarmış, tesis etmiş bir Ereğli arzuluyoruz. Gayemiz, çabamız bunun için. Gerek Akhüyük Termal Tesisleri'nde, gerekse kuracağımız Gıda İhtisas Organize Sanayi ile şehrimizin büyük sorunlarında işsizlik sorununu da ortadan kaldırarak, işsizliğin olmadığı bir huzur şehri Ereğli'yi inşa edeceğiz. Ereğli'de hizmetle ve şerefle geçecek bir 5 yıl olacak buna emin olun, elimizden geldiğince tüm imkansızlıklara rağmen hemşehrilerimiz gurur duyacakları hizmetleri görecekler” diye konuştu.