Başkan Oprukçu, ALS hastası kardeşlere duyarsız kalmadı

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, ALS hastası olan ve acil tedavi olmaları gereken kardeşlere yaşamlarını kolaylaştıracak 2 adet Göz Takip Cihazı temin ederek, çocukların ailelerine teslim ettirdi.

Çocukların bakımı için işten ayrılan ve şu an bakım paraları ile geçinen aile Başkan Oprukçu'nun bu duyarlı davranışı ile duygulu anlar yaşadı.

Çocukların babası Fatih Yanık, “Bize sahip çıktınız, çifte bayramı yaşattınız çok teşekkür ederiz. Allah Başkanımızdan razı olsun, inşallah bu cihazlar da yavrularımızın yaşamlarına kolaylık sağlasın. Başkanımızı çok seviyoruz. En azından yavrularımız dertlerini, sıkıntılarını anlatabilecekler” sözleriyle duygularını ifade etti.

“Çocuklar bizim hassas noktamız”

Çocuklara verdiği değeri her ortamda gösteren Başkan Oprukçu, “Çocuklar bizim hassas noktamız, onlar için yapamayacağımız hiçbir şey yok. Özellikle sağlık sorunları yaşayan çocuklarımızın ve tüm hemşerilerimizin yardımına koşmaktan imtina etmeyiz. Vedat ve Melike yavrularımızın durumuna vakıf olduktan hemen sonra harekete geçmeyi kendime görev addettim. Allah'ın izniyle cihazları temin ettik ve ailelerine ulaştırdık. Allah yavrularımıza acil şifalar versin, geçmiş olsun. Onların gözlerindeki tebessüm, ailesinin yaşadığı tarifsiz mutluluk bizim için her hizmetten daha değerlidir. İmkanlarımız el verdiği müddetçe de hemşerilerimizin tüm ihtiyaçlarına karşılık vermeye özen gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Belediye olarak tüm hemşerilerimizin yanındayız. Her şeyden önce bu bir insanlık görevinin gereğidir” dedi.