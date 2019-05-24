Başkan Oprukçu, belediye çalışanlarıyla bir araya geldi

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, belediye çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, düzenlenen iftar yemeğinde mesai arkadaşlarıyla buluştu. Başkan Oprukçu iftarda yaptığı konuşmada, "Bu şerefe halel getirmemeye kararlıyız, hizmetlerimizle taçlandırmaya mecbur değil mahkumuz. İçimiz çok zor yüklendiğimiz sorumluluğun farkındayız, bilincindeyiz. Bu zorlukları aşmak, yükün altından kalkmak için sabırlı olmaya ihtiyacımız var, bir o kadar da duaya ihtiyacımız var” dedi.

İki dostu, yol arkadaşıyla Mehmet Arıcan ve Osman Nuri Atçeken ile bu uzun ve meşakkatli yola çıktığını aktaran Başkan Oprukçu, "Allah ağzımızın tadını bozmasın, fitneye fesata meydan vermesin inşallah, ömrümün sonuna kadar yol arkadaşlığı yapacağım iki dost. Belediye içerisinde de çok dostumuzun olduğunu müşahede ettim, o arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Ayağımın tozuyla geldim. Helal lokma kazanarak çocuklarımızın geleceğini aydınlatacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Hiç kimsenin ekmeğiyle bugüne kadar oynamadığını bundan sonra da oynamayacağını söyleyen Başkan Oprukçu, "Adamlığımızı, insanlığımızı, duygusallığımızı suistimal etmeye kalkan hiç kimse yol arkadaşımız olmayacak. Kışı geçirdik, yediğimiz ayazı unutmamız mümkün değil bizimle adam gibi dost olmayacak hiç kimse bizim yol arkadaşımız değil” şeklinde konuştu.

Ereğlili hemşehrilerine karşı büyük bir sorumluluğu olduğunu ve bu sorumlulukta belediyedeki mesai arkadaşlarına düşen payın da belediyeye gelen her hemşehrisinin belediyeden memnuniyetle ayrılması olduğunu aktaran Başkan Oprukçu, "İller Bankası payımızın yüzde 40'ı Büyükşehir payı olarak büyükşehire gidiyor, kalanın yüzde 40'ı da bizden önce yapılmış borçlandırmalarla ilgili İller Bankası tarafından kesiliyor, geriye yüzde 20 kalıyor. Bu zorlukları hep birlikte aşalım, Ereğli'miz huzur şehri olma yolunda hızla ilerlesin" diyerek sözlerini noktaladı.