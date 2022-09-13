Başkan Oprukçu, belediye yurdunda incelemelerde bulundu

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, belediye tarafından Toros Mahallesinde üniversiteye yakın bir konumda kız öğrencilere tahsis edilen Kız Öğrenci Misafirhanesinde incelemelerde bulundu.

Eğitime katkı yapmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Oprukçu, “Ereğlimize okumak için gelen kızlarımızın açıkta kalmasını istemiyoruz. Bu sene Necmettin Erbakan Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Ereğli'deki Meslek Yüksek okullara yoğun bir tercih olduğunu görüyoruz, inşallah öğrencilerimiz geldiğinde açıkta kalmayacaklar. Ereğli Belediyesi olarak 142 kişinin konaklayabileceği bir misafirhanemiz var, kızlarımız burada Kredi Yurtlar Kurumunun şartlarında konaklayacak. Biliyorsunuz kredi yurtların kız ve erkek yurdu olmak üzere iki tane yurdu var, tabi ki bu yoğun talep karşısında da karşılayamamaları doğal, eksik kalanlarını inşallah burasıyla biz karşılayacağız. Odalarımız, yataklarımız, dolaplarımız vs. her şey hazır. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da eğitime katkı yapmaya devam edeceğiz. Ereğlimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.