Başkan Oprukçu: “Birlikte çalışıp, birlikte başaracağız”

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Ereğli için birlikte çalışacak, birlikte başaracaklarını söyledi.

Karaman Ayrancılılar Derneği, Yüksek Öğrenimi Geliştirme Derneği Başkanı ve üyeleri, Ereğli Dağcılık Kulübü (ERDAK) üyeleri, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'yu ziyaret ederek destek ve tebriklerini iletti. Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Oprukçu, “Dernekler vatandaşlarımızla aramızda köprü vazifesi gören ve hizmet noktasında önemli destekler veren oluşumlardır. Tüm dernekleri önemsiyor ve değer veriyoruz. Şehrimize ve vatandaşlarımızın yararına hizmet eden, hizmet ağını kuran her oluşum baş tacımızdır. Ereğli'nin onurlu geleceği için sizlerin destekleri ile var gücümüzle çalışacağız. Derneklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız vatandaşlarımızla aramızdaki köprülerimizden olacak. Ereğli için birlikte çalışacak, birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.

Ereğlili hemşehrilerinin refah toplumunun bir parçası olmasını arzuladığını aktaran Başkan Oprukçu, ziyaretleri için dernek temsilcilerine teşekkür etti. Dernek temsilcileri de kendilerine desteklerinin devam edeceğini belirtti.