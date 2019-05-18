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Başkan Oprukçu: "Bizi birlik ve beraberlik içerisinde tutan yegane şey paylaşmaktır"

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, bir dernek tarafından düzenlenen iftar programında engelli bireyler ve aileleri ile bir araya geldi.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, bir dernek tarafından düzenlenen iftar programında engelli bireyler ve aileleri ile bir araya geldi.


Engelsiz Yarınlar Derneği'nin düzenlediği iftar programında konuşan Başkan Oprukçu, paylaşmanın önemine dikkat çekerek, “Ramazan ayının en güzel yanı birlik ve beraberliğimiz pekişmesi, bunun yanında da sevdiğimiz dostlarımızla aynı sofrada ekmeğimizi paylaşmaktır. Paylaşmak birlik olmak ve böylece mutlu bir şekilde yaşam sürmek adına çok değerli bir davranıştır. Türk Milletini her zaman birlik ve beraberlik içerisinde tutan yegane şey paylaşmaktır. Bizler de bu programda engelli kardeşlerimiz ve aileleri ile aynı sofrayı paylaşmak, birlikte iftarımızı yapmaktan dolayı çok mutlu olduk” dedi.


Daima özel bireylerin yanında olacağını belirten Oprukçu, "Sizler bizim için çok değerlisiniz. Yeteneklerinizin de farkındayız, bu yeteneklerinizi daha da geliştirmek adına her türlü desteği vermeye hazırız. Siz özel bireylerimizin topluma kazandırılması bizim önem verdiğimiz hususların başında geliyor. Ve bunu da el ele vererek, birlik olarak başaracağız" diye konuştu.

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