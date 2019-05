Başkan Oprukçu, engelli vatandaşlar ve aileleri ile bir araya geldi

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Dünya Engelliler Haftası kutlama programında engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya geldi.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Oğuz Ata Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan Engelsiz Yarınlar Derneği'nin düzenlediği Dünya Engelliler Haftası kutlama programında engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya geldi.

Programda konuşan Başkan Oprukçu, “Hayatın insanın önüne neler çıkaracağı belli değil, empati kurarak engelli kardeşlerimizi daha da iyi anlayabiliriz. Hiçbir zaman unutmayalım her insan bir engelli adayıdır. Bu bilinçle hareket edersek onlar için her türlü desteği vermeyi ve onların topluma kazandırılmalarına katkıda bulunabiliriz. Belediye olarak bu noktada her türlü imkanı sağlamaya hazırız. Onların yüzlerinde tebessüm görmek, mutlu olduklarını görmek bizim için dünyalara değer” ifadelerini kullandı.

Programda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Oprukçu, “Bu anlamlı ve değerli programa katılmaktan ve sizlerin arasında olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu programın düzenlenmesinde başta Engelsiz Yarınlar Derneği Başkanı Songül Vural Hanımefendi ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu haftanın farkındalık oluşturması temennisiyle 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftasını kutlarım” diye konuştu.

Engelsiz Yarınlar Derneği binasında düzenlenen programda Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Kaymakam Hayrettin Çiftçi, Engelli vatandaşlar ve aileleri yer aldı.