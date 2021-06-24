Başkan Oprukçu: “Ereğli'de bir gelecek inşa ediliyor”

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu Akhüyük Termal Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, sondaj çalışmalarında bin 140 metrede olduklarını ifade ederek, “Akhüyük'ü merak edenler ve belediyemizin parasının çarçur edildiğini düşünenler gelip görecekler, burada Ereğli'nin geleceği inşa ediliyor. Burada somut veriler ışığında Ereğli'mizin termal bir şehir olması için, termal seralarla üretim yapılan bir şehir olmasının temin edilmesi gayreti ve çabası var” dedi.