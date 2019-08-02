Başkan Oprukçu: "Ereğli'de huzurun bozulmasına izin vermeyeceğiz"

Konya'nın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, ilçede huzurun bozulmasına asla izin vermeyeceklerini söyledi.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, başkan yardımcısı Osman Nuri Atçeken'in belediye binasında silahlı saldırıya uğraması üzerine yaptığı açıklamada, ikaz ve suç duyuruları yapılmasına rağmen gereken önlem alınmadığı için elim olayın yaşandığını kaydetti.

Başkan Oprukçu 2009-2014 yılları arasında belediye başkanlığı görevi sonrası bir dönemlik aranın ardından yeniden seçildiğini hatırlatarak, "Ama maalesef gördük ki boş bıraktığımız 5 yılda değneksiz köy misali yeni karanlık noktalar oluşmuş, etrafa pislik saçan yeni çakallar türemiş. Bu çakallardan biri daha henüz mazbatamızı almadan haplanarak belediyemize ait çay ocağına çökerek orayı gasp etmeye cüret etmiştir. Siz hemşerilerimizin hakkı olan kamu malına yedinci sınıf mafya ayaklarıyla el koymak istemiştir, bizler bu alçaklığa geçit vermememiz üzerinde aynı şahıslar haplanarak belediye binamıza gelmişler ve başkan yardımcım Osman Nuri Atçeken'i silahla yaralamaya tevessül etmişlerdir. Anlaşılan o ki bu çakalla birilerinin kurması ve yönlendirmesiyle hareket etmektedir" ifadelerini kullandı.

"Huzurun bozulmasına izin vermeyeceğiz"

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, saldırgan şahsın 57 suç dosyası bulunduğunu, suç duyuruları yapılmasına rağmen gereken önlemin alınmadığını savundu. Oprukçu, "Gasp, hırsızlık, tecavüz başta olmak üzere 57 tane suç dosyası bulunan bu suç makinalarının şehrimizde rahat rahat dolaşması da şehrimizin emniyeti açısından oldukça düşündürücüdür. Gerekli ikaz ve suç duyuruları yapılmasına rağmen gereken yapılmayıp bugün bu elim olayın yaşanması da oldukça üzüntü vericidir. Buradan bütün hemşerilerimize sesleniyorum. Çarın çakalın sizlerin huzurunu bozmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Vampir gibi belediyemizin vatandaşlarımızın kanını emmeye cüret eden ve geçimini bu yolla sağlayan cürümü ne olursa olsun hiç kimseye müsamaha göstermeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun, şehrimizde bir tek dahi karanlık nokta bırakmayacağız. Gayrı meşru, ahlaka mugayir, hukuk dışı hiçbir eyleme geçit vermeyeceğiz. Biz size güvendik, size inandık ve hakka teslim olduk. Hakka ve halka sığınarak, ne pahasına olursa olsun huzur şehri Ereğli'yi inşa edeceğiz" dedi.