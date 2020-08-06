Başkan Oprukçu, gündemi değerlendirdi

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, gündemi değerlendirdi. Başkan Oprukçu, sosyal mesafe kuralına uyulmasını isteyerek, Ereğli Belediyesinin çalışanların maaşlarını ödeyemediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ereğli Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısında konuşan başkan Hüseyin Oprukçu, ilçenin korona virüs salgınında en riskli ve en sığ günlerini yaşadığını söyledi. Sosyal mesafe kuralı ve maske takmanın salgının yayılmasını önlediğini hatırlatan Oprukçu, “Kazasız belasız bu süreci atlatalım diyoruz. Ama bu manada hemşerilerimiz sağ olsun sosyal mesafeye uyulmadığını görüyorum. Düğünlere gitmek için can atıyorum ama sosyal mesafe yok, maske yok. Hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı da meçhul. Yani salgının bir fazla yayılması için bu kadar rahatlık olamaz. Bu anlamda Ereğli Belediye Meclisine de çok büyük yük ve sorumluluk düştüğünü düşünüyorum. Lütfen uyarınız, lütfen ikna ediniz, sosyal mesafeye dikkat edelim. Dolayısıyla bu sorumluluğu hep birlikte yerine getirelim. Mümkünse sosyal mesafeyi kontrol edecek şekilde programlara katılalım. Vatandaşlarımızın maskesiz dolaşmasının önüne geçelim. İnşallah bu uzun süreci sağlık içerisinde atlatalım” ifadelerini kullandı.

"Borç buldum maaşları zamanında ödedim"

Başkan Oprukçu, Ereğli Belediyesi'nin çalışanlarının maaşlarını ödeyemediği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu kaydederek şunları söyledi; “Bugüne kadar hiçbir ay pandemi olmasına rağmen, vergi gelirlerinin düşmesine rağmen, belediyelerin vergi gelirlerinden aldığı payın çok düşmesine rağmen borç buldum maaşları zamanında ödedim. Efendim yüzdelik dilimler varmış. Geçen yıl Meclis Toplantısı'nda konuştum yüzdelik dilimlerin hiçbir ölçütünün olmadığını. Bu anlamda çalışmalarımızı aslında başarıyla bitirdik. Ama bir sendika ya da benzeri manada arkadaşlarımızla toplanacağız şu Covid-19 sürecinin akabinde arkadaşlarımızla oturacağız konuşacağız personelimizle, bizim personelimiz onlar. Bütçe imkanlarımız dahilinde yapılabilecek bir şey söz konusu olursa yapılacak. Ama Ereğli'de binlerce insan asgari ücretle belediyede çalışabilmek için can atıyor, herkes yerinin kıymetini bilsin.”