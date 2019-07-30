Başkan Oprukçu hemşehrilerini dinliyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, gelenekselleştirdiği halk gününde hemşehrileri ile bir araya geldi.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, her hafta salı günü gelenekselleştirdiği halk gününde hemşehrileri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Belediye meclis toplantı salonunda düzenlenen vatandaş ve başkan buluşmalarında hemşehrilerinin sorun, talep ve takdirlerini birinci ağızdan dinleyen Başkan Oprukçu, geçmiş beş yılda 470 kişinin kapıya konulduğunu, hiç işe gelmeden, ehliyet ve liyakat aranmaksızın birilerinin gönlü olsun diye iş alımları yapıldığını ifade ederek, “Mazeretler ardına sığınmadık, sığınmayız. Ancak bozuk bir durum düzen haline getirilmişse orada halkın ve Hakk'ın rızası için gereğini yapmak bizim vazifemiz” dedi.

İşsizi ve aşsızı kalmayan, huzur şehri Ereğli'yi inşa etmek noktasında önüne çıkarılan engelleri vatandaşlarla paylaşan Başkan Oprukçu, “Kurban Bayramı yaklaşıyor ancak hizmet alımı gerçekleştirmemiz engelleniyor. Ereğli'nin geleceğine set olmaya kalkanlara karşı müsamaha göstermemiz beklenmesin. Hizmet etmememiz için bilsinler ki halkımızın teveccühü, duası, Hakk'ın rızası çelik zırhımızdır” dedi.

Başkan Oprukçu, Ereğli'ye olan sevdamızı gündelik siyasi, kısır çatışmalarla önlemek isteyenlere müsaade etmeyeceğini sözlerine ekledi.