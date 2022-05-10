Başkan Oprukçu: “Layıkıyla hizmet etmeye devam edeceğiz”

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, gelecek nesillere üreten, gelişmiş ve daha güzel bir Ereğli'yi miras bırakmak adına layıkıyla hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

Ereğli Belediyesi, üretken belediyecilik anlayışıyla şehrin gelişimine, üretimin artmasına ve yeni istihdam alanların oluşturulmasına yönelik hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Hizmetlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Sıcak asfalt sezonumuzun startını verdik, Allah'ın izniyle asfaltsız, bozuk yol bırakmamaya kararlıyız. Bunun yanı sıra çevremizi güzelleştirmek için çiçek gibi bir Ereğli parolasıyla kavşak ve refüjlerde çiçek ekim çalışmaları gerçekleştirdik. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz ve çalışmalarımızla ilgili incelemelerde bulunduk. Üretken belediyecilik anlayışımızla üretime destek olmaya da devam ediyoruz. Bu noktada Organik Yumurta Tavukçuluğunun Geliştirilmesi projemiz çerçevesinde mahallelerimizde civciv dağıtımlarımıza devam ediyoruz. Hem üretim açısından hem de istihdam açısından Ereğli'miz adına değerli olan organik tarım ile ilgili bir Organik Tarım Çalıştayı gerçekleştirdik ve bilgilendirmelerde bulunduk. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gelecek nesillerimize üreten, gelişmiş ve daha güzel bir Ereğli'yi miras bırakmak adına şehrimize layıkıyla hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.