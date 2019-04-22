Başkan Oprukçu, makamını minik Ceren'e devretti

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle makamını 5. sınıf öğrencisi Ceren Bulut'a bıraktı.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle makamını 5. sınıf öğrencisi Ceren Bulut'a bıraktı. Bulut'a, Okul Müdürü Namık Koç, öğretmenleri ve sınıf arkadaşları eşlik etti.

Makama oturduktan sonra duygularını dile getiren Ceren Bulut, “23 Nisan 1920'de ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmıştır. Dünyanın tek çocuk bayramı olan bu bayramı bize armağan eden Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarına teşekkür ediyor, saygıyla anıyorum ve tüm çocukların bayramını kutluyorum. Bugün bu koltukta bir kız öğrenci olarak oturmak beni ayrıca gururlandırıyor. Demokrasinin, çağdaşlığın, hak ve özgürlüklerin gereği olarak kadınların mecliste ve makamlarda daha fazla yer alması gerekmektedir. Bu nedenle beni makamına kabul etmesini anlamlı bulduğum Başkanımız Hüseyin Oprukçu'ya çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Belediye meclislerinin yüzde 50'si kadın olmalı"

Minik Başkan Bulut'un konuşmalarını destekleyerek Belediye Meclis'inin yüzde 50'sinin kadın olması gerektiğini ifade eden Oprukçu, “Kadınlar demokratik ve siyasal haklarını söke söke almalıdır. Bunun yanı sıra siz çocuklara bu anlamlı günü armağan eden Aziz Atatürk'ü rahmetle, minnetle anmak lazım, bütün silah arkadaşlarına da müteşekkiriz” dedi.

Siyasetin bir kavga aracı olmaması, ülkenin birliğine ve beraberliğine hizmet etme yarışı olarak anlaşılması gerektiğini aktaran Oprukçu, “Siyaset demokratik hakların kullanılmasında önemli bir alandır. Kaybederiz ama yerimize seçilenin başarısız olması değil başarılı olması için dua etmeliyiz. Çünkü başarı şehrin kazancı olacak, yani başarı bir fazla hizmet demektir. İnşallah biz hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Belediyenin darda, zorda kalana, düşene uzanan el olduğunu ifade eden Başkan Oprukçu, “Bizim Belediyecilik anlayışımız budur, mazluma uzanan eldir. Bu anlamda çocuklarımız Türk Milleti'nin geleceğidir. Çok başarılı olmanız lazım, tuttuğunuzu koparın. Bunun içinde bol bol kitap okuyacaksınız. Herkes işini yaparsa başarı kaçınılmaz olur. Sizin öncelikli hedefiniz okumak, başarılı olmak arkasından diğer başarılar da gelecektir. Yıldızları hedefleyin ulaşamazsanız, kutup yıldızına bakar yönünüzü bulursunuz. Yeise kapılmadan başarmak için gayret sarf edin, inanırsanız başarırsınız” diyerek sözlerine son verdi.

Başkan Oprukçu'nun öğrencilere ve öğretmenlerine hediye takdimi ile program son buldu.