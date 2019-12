Başkan Oprukçu özel bireylerle bir araya geldi

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda özel bireylerle ve aileleriyle bir araya geldi.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Tüm Engelliler Derneği ve Engelsiz Yarınlar Derneği tarafından düzenlenen iki ayrı programda özel bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Programa, Emirgazi Belediye Başkanı Nurişen Koçak, Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, sosyal hizmetler il müdürü, derneklerin yönetim ve üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, özel bireylerin ailelerine yönelik yaptığı konuşmada, “Sizler özel ailelersiniz. Hayatı gerçek anlamıyla evlatlarına adayan ailelersiniz. Her daim yanınızdayız. Şehrin belediye başkanı olarak özellikle ifade ediyorum ki, sevginin olduğu yerde engel olmaz. Ereğli'de sevginin, hoşgörünün gücüne inanan bir belediye başkanı var, gönlünüz rahat olsun” dedi.

“Asıl engel kalplerdedir”

Asıl engellin kalplerde olduğunu ifade eden Başkan Oprukçu, “Fiziki engelleri ortadan kaldırmak için yoğun bir gayretimiz oldu hep, çabamız oldu. Eksik ne varsa tamamlamaya çalışıyoruz ama asıl engelin kalplerde olduğuna inananlardanım ben, somut olarak bunu görenlerdeniz. Bunu görmekten yorulduk, istiyoruz ki zihniyetlerdeki engelleri kaldıralım huzur şehri Ereğli'yi hep beraber inşa edelim. Demokrasi güzel bir rejimin adı, biz bağımsız belediye başkanı adayı olurken de Cumhurbaşkanımıza ve Devlet Bahçeli'ye karşı bir başkaldırı olmadığını her zaman ifade ettik. Toplumun her kesiminin siyasal veya ideolojik fark etmiyor, her kesiminin başkanı olmanın şerefini yaşadığım bir dönemde de, inşallah yarını çok daha engelsiz olarak hem fiziki hem de zihinsel olarak engelsiz olarak inşa edeceğimiz umuduyla hepinizi saygıyla selamlıyor, bu günün farkındalık oluşturmasını ve bir gün değil her gün Dünya Engelliler Günü gibi düşünülmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Programın sonunda özel bireylerle tek tek ilgilenen Başkan Oprukçu, onların fotoğraf çekilme isteğini de geri çevirmedi.