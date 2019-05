Başkan Oprukçu Ramazan'ı hemşehrileriyle bir arada geçiriyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Şehit Aileleri Derneği Üyeleri ile iftar yemeğinde, ardından Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen programda engelli hemşehrileri ve aileleriyle bir araya geldi.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Şehit Aileleri Derneği üyeleri ile iftarda bir araya geldi. Başkan Oprukçu, “Kurtuluş Savaşımızda, Çanakkale'de ve dahi 15 Temmuz'da birliğimize ve egemenliğimize karşı düşmana destansı dersler veren bir ecdadın, milletin bir ferdi olmaktan dolayı çok onurluyum. Bu vatanı bize bırakmak adına canlarını seve seve veren şehitlerimize her zaman minnettarız. Onlar bizim kahramanlarımız, aileleri ise başımızın tacıdır. Bu anlamda iftarımızı şehitlerimizin muhterem aileleri ile birlikte yapmak istedik. Bu arzumuza iştirak ettikleri için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kahramanlarımızın aileleri bizim de ailemizdir ve her zaman yanlarındayız. Tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve hürmetle yad ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Oprukçu, özel bireylerin aileleriyle bir araya geldi

İftar programının ardından Ereğli Belediyesinin Engelliler Haftası nedeniyle Oğuz Ata Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği programa katılan Başkan Oprukçu, burada engelli vatandaşları ve aileleri ile buluştu. Samimi ve keyifli anların yaşandığı program için engelli vatandaşlar ve aileleri Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'ya teşekkürlerini iletti.

Özel bireylerin kendileri için her zaman çok değerli olduğunu aktaran Başkan Oprukçu, “Onlar için bu anlamlı haftada özel bir program hazırlamak istedik. Umuyorum ki bu hafta tüm vatandaşlarımızda onlara karşı farkındalık oluşmasına vesile olsun. Tekrar 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftasını kutlar, hayırlar getirmesini yüce Rabbimden niyaz ederim” ifadelerini kullandı.