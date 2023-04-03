Başkan Oprukçu sahada çalışmaları inceledi

Konya'nın Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu Yunus Emre Parkı ve Korkut Ata Sosyal Tesislerinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

İlçede bulunan çalışmaları inceleyen Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, çalışmaların en kısa zamanda tamamlanacağını, ilçeye yakışan hizmetleri kazandırmaya gayret ettiklerini belirterek, “Havaların güzelleşmesiyle birlikte saha çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu çerçevede Yunus Emre Parkı ve Korkut Ata Sosyal Tesislerinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek birim müdürlerimizden bilgiler aldık, gerekli noktalarda talimatlarımızı verdik. Çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlayacağız. Ayrıca bu güzel havada hemşerilerimizle sohbet imkanı bulmanın da ayrı mutluluğunu yaşadık, onların destekleriyle şehrimize layıkıyla hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.