Başkan Oprukçu ve Rektör Zorlu Organik Tarım Projesi'ni inceledi

Dr. Cem Zorlu, Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Ereğli Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Organik Tarım Projesi alanında incelemelerde bulundu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Ereğli Belediyesi Türkiye bir ilk olan Organik Tarım Projesi'ni hayata geçirdi. Bu yıl deneme ürünlerinin ekimi yapılan ürünlerin yakın zamanda hasat edilmesi bekleniyor. NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ve Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, NEÜ Ereğli Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Türkmen, Abadağ'daki Organik Tarım Projesi alanında incelemeler yaparak istişarelerde bulundu.

"Ereğli Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden örnek işbirliği"

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, “Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Ereğli Belediyemiz bir ortak projesindeyiz şu anda, bu Türkiye'de ilk. Bu kadar geniş bir alanda iki tane devlet kurumunun birlikte hareket ederek gerçekleştirdikleri bir tarım faaliyeti ilk kez gerçekleşiyor. Tabi uzun bir süreçten sonra bu noktaya gelebildik. Takriben 2 milyon 700 bin metrekarelik bir arazi, burada ilk deneme ürünleri bu sene başlatıldı. Ayçiçek, domates, biber, kavun, karpuz vs. her çeşitten ürünler var. Bir sonraki sene inşallah Organik Tarım Sertifikası alınacak ve Türkiye'de ilk kez organik bir tarım gerçekleştirmiş olacağız. Tabi bu sadece iki tane devlet kurumunun gerçekleştirdiği bir faaliyet değil Ereğlimiz açısından da büyük bir kazanç çünkü biz Erbakan Üniversitesi olarak sertifikasyon noktasında burada işe başladıktan sonra büyük bir ihtimalle Ereğlimizdeki vatandaşlarımız da, tarımla uğraşanlar da bu konuda bir teveccüh gösterecekler, bundan sonra yapacakları her işi ki burada kiralık alanlar da mümkün olabilecek ya da kendi alanlarında biz rehberlik etmek suretiyle katma değeri çok yüksek ürünler elde edeceğiz, biz de bu konuda sertifikasyonu gerçekleştireceğiz. Toplumsal anlamda büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz ve sadece bu toplumsal anlamda katkı değil, gerçekten Ereğli'mize de katkı sağlayacak. Ereğli'miz tarım ve hayvancılık konusunda ilçe olarak Türkiye'nin sayılı ilçelerinden birisi zaten bu çerçevede biz Ereğli'nin gelecek projeksiyonuna katkı sağlamak adına Erbakan Üniversitesi'nde Veteriner ve Ziraat Fakültemizi de buraya kurduk. Başka herhangi bir merkezde ve yerde Veteriner ve Ziraat Fakültemiz yok. Bu vesileyle üniversitemizin bütün enerjisini buraya harcıyoruz. Bu Ereğli'mizdeki tarım ve hayvancılığı bilimsel anlamda da çok ileriye taşıyacak olan bir katkı bunun da altını çizmek istiyorum. Bu büyük bir katkı, bunu zamanla hissedeceğiz. Bu noktada hem bu organik tarımı gerçekleştirilmesinde alt yapı çalışmaları ve diğer noktadaki emeklerinden dolayı Sayın Belediye Başkanımıza, ekibine ve bizim akademik anlamdaki buradaki her türlü katkıyı sağlayan, sadece akademik anlamda masa başında bilgi üreterek değil, fiili olarak da sürekli burada bulunan Ziraat Fakültesi Dekanı Önder hocama teşekkür ediyorum. Bu projenin hayra vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“Her şey Ereğli için"

Ereğli açısından projenin önemine vurgu yapan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Biz size teşekkür ediyoruz. Buranın irtifak hakkının alınması, Ereğli Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliği halinde örnek bir proje geliştirilmesi bağlamında hakikaten biz sizin ortaya koyduğunuz, verdiğiniz desteğe müteşekkiriz. Allah sizden razı olsun. Tabi her şey Ereğli'nin bir fazla kalkınması, bir fazla gelişmesi, bir fazla istihdam imkanı sağlamak suretiyle insanımızın bir fazla helal lokma kazanmasına vesile olunması ama onun ötesinde insanlarımızın genetiği bozulmamış gıda ürünleriyle çok sağlıklı beslenmesi için, Önder hocamdan da zatıalinizden de Allah razı olsun. En azından atıl olarak duran çok büyük bir alanı Türk tarımına ve Türk ekonomisine kazandırılması gibi onurlu bir vazifeyi deruhte etmiş durumdayız hep beraber. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun” ifadelerini kullandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Ziraat Fakültesi Dekanı Prof Dr. Önder Türkmen ise, “Birincisi günümüzde gıda arz güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu artık hepimiz çok iyi anladık, aslında orada altının çizilmesi gereken hususlardan bir tanesi de sağlıklı gıda arz güvenliğinin son derece önemli olduğu ve önümüzdeki süreçte bu önemin artarak gündeme geleceğini biliyoruz. Bu bağlamda özellikle marjinal bir alan olan, bugüne kadar tamamen tarım dışı olan ve etraftaki tarım alanlarına da rüzgar erozyonu vs. gibi nedenlerden dolayı olumsuz etkisi olan bir alanda böyle bir çalışmayı başlattık. Burada tabi ki her iki yöneticimin de liderliğinde biz bu işi yaptık. Ereğli'nin tarım potansiyeline yeni bir nefes vermek, yeni bir çeşitlilik kazandırmak adına önemli bir proje ve örnek proje, böyle geniş bir alanda Belediye üniversite işbirliği Türkiye'de örneği olmayan bir proje bunun altının çizilmesi gerekiyor. Diğer taraftan da bölgeye örnek olacağımızı düşünüyoruz. En önemli husus da fakültemin iyi bir uygulama çiftliğine kavuştuğunu düşünüyoruz. Nitelikli mühendislerin yetiştirilmesi açısından da önemli bir proje olduğuna inanıyoruz. İnşallah projemizin bahtı açık olsun” şeklinde konuştu.