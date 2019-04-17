Başkan Oprukçu'dan Acil Müdahale Merkezi müjdesi

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Ereğli 3 Nolu Dilek Demirel Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açılışına katıldı.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Ereğli 3 Nolu Dilek Demirel Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açılışına katıldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen açılışta konuşan Başkan Oprukçu, Sağlık hizmetlerini önemsediğini ifade ederken, “Böyle anlamlı ve değerli bir hizmete imza atan hayırsever vatandaşlarımızı kutluyorum. Zamanın bütün zenginliklerine ve altın çağında Osmanlı İmparatorluğu'nun tahtına sahip olan Kanuni Sultan Süleyman ‘Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' dizeleriyle sağlığın tüm nimet ve zenginliklerden daha üstün olduğunu çok anlamlı bir şekilde ifade etmiştir. Sağlık insan hayatının en önemli nimetlerinden bir tanesidir ve mutlu bir hayatın parçasıdır. Bizler de mutlu bir Ereğli için sağlık noktasında üzerimize düşün her görevi yapmaya hazırız” dedi.

“Acil müdahale merkezi kuracağız"

Konuşmasının devamında sağlık hizmetleri ile ilgili projelerini hemşehrileri ile paylaşan Başkan Oprukçu, çevreyolu kenarında bir Acil Müdahale Merkezi kuracaklarını müjdeledi. Hemşehrilerinin kalp krizi ve kan kaybı gibi acil müdahale gerektiren durumlarda can kaybı yaşamamaları için bu hizmeti sağlamaya gayret göstereceklerini aktaran Oprukçu, “Kapsamlı bir Acil Müdahale Merkezi'ni yapıp Sağlık Bakanlığımıza devreceğiz, bu noktada sorun yaşamayacağımızı umuyorum. Sorun yaşamamız durumunda da burasını Belediye Özel Hastanesi olarak hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız. Her şey daha huzurlu ve mutlu bir Ereğli için, hizmetlerimizle bunu sağlayacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 3 Nolu Dilek Demirel Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun açılışı gerçekleştirildi.