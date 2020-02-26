Başkan Oprukçu'dan AK Parti İlçe Başkanlığına ziyaret

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Musa Yılmaz ile birlikte AK Parti Ereğli İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, MHP Ereğli ilçe Başkanı Musa Yılmaz ile birlikte AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek Zübeyir Dursun'la bir araya geldi. AK Parti ve MHP belediye meclis üyeleri, AK Parti ilçe teşkilatı üyelerinin de yer aldığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İlçe Başkanı Zübeyir Dursun, “Geçen hafta Çarşamba günü Belediye Başkanımız Milliyetçi Hareket Partisi'ne katılmışlardır. Başkanımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Ortak paydamız Ereğli bundan sonra AK Parti ve MHP olarak Ereğlimize hizmet için gece gündüz koşturacağız” şeklinde konuştu.

“Ereğli'de Cumhur İttifakı bizimle ve hizmetlerimizle daha da güç kazanacak”

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Dün dünde kaldı Hazreti Mevlana'nın da dediği gibi yeni şeyler söylemek lazım yarınlara güzel şeylerden bakmak lazım. Bu manada Ereğli'de Cumhur İttifakı'nın istikbalini geleceğini, varlığını, Türkiye'nin bekası adını memleketimiz Ereğli'nin geleceği adına tescillenmesi lazım gelir gücünün kudretinin bir fazla ortaya konması lazım geldiğine inanıyorum, iman edercesine inanıyorum. Bu manada da varlığımızın öteden beri var olduğumuz yerde ve şekli ile mütalaa edilmesinin çok büyük öneme haiz olduğunu değerlendiriyorum. Yani hatırlarsanız adaylığımızın Cumhurbaşkanımıza, Devlet Bahçeli Beye asla bir başkaldırı olmadığını ifade ederken de bu günlerin hayali, bu günlerin özlemi ile ifade ettim bunları. Hiç kimseye saygısızlık yapmak gibi bir muradımız yok kavga ile bugün işimiz olmadı yarın işimiz olmaması için elimizden ne geliyorsa o gayreti yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır”

Belediye çalışmaları sürecinde AK Parti'ye mensup meclis üyelerinin her defasında ve her zaman desteğini gördüğünü açıkça ifade ettiğini aktaran Başkan Oprukçu, “MHP meclis üyelerimiz de ona keza onlar da riyasız olarak hep destek oldular. Biz Ereğli belediyesi olarak aldığımız kararları aşağı-yukarı tamamına yakınını birkaç tanesi belki hariç hep oybirliği ile aldık. Ereğli özelinde Ereğli Belediyesinde birlikte hareket etme birlikte irade ortaya koyma erdemliliğini gösteren tüm meclis üyelerimize huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Biz netice itibarıyla bugünden sonra siyasi eleştiri kapılarını bile kapatmak suretiyle inşallah istişare ile yol bulacağız, yol yürüyeceğiz. Biz biliyoruz ki birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır” diye konuştu.

MHP İlçe Başkanı Musa Yılmaz ise duygularını şu şekilde dile getirdi:

“Geçtiğimiz Çarşamba günü Belediye Başkanımız liderimiz Devlet Bahçeli'nin rozet takmasıyla partimizin saflarına katıldı dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın bir parçası oldu. Bundan sonra Ereğli'de Cumhur İttifakı'nın güç kazandığını değerlendiriyor, Ereğli'ye ciddi kazanımların olacağını düşünüyoruz. Bu vesileyle de AK Parti'nin bu duruma duyarsız kalmadan hep birlikte omuz omuza vererek Ereğli'yi kalkındırma noktasında en üst seviyeye taşımak için elimizden geleni yapacağız. Mutlu ve güçlüyüz, AK Parti İlçe Başkanımıza nazik misafirperverliği için teşekkür ediyorum.”