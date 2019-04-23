Başkan Oprukçu'dan belediye kreşine ziyaret

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle belediye kreşini ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Belediye Kreşi'ni ziyaret etti. Burada tek tek tüm çocuklara yakın ilgi gösteren Başkan Oprukçu, onların mutluluğuna ortak oldu.

“Çocuklarımıza yapılan yatırım gelecek için en büyük adımdır”

Çocuklarla her bir araya geldiklerinde içlerini bir mutluluk yumağı kapladığını belirten Başkan Oprukçu, “Onların heyecanları, mutlulukları bizlerin tüm yorgunluğunu alıp götürüyor. Çocuklarımıza bakınca geleceği görüyorum. Çünkü geleceğin asıl sahipleri onlar ve onlara yapılan her yatırım gelecek için en büyük adımdır” şeklinde konuştu.

“Belediyemizin kreşi daha da cazip hale gelecek”

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Aziz Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan, her zaman büyük bir coşku ve mutlulukla kutlanmalıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk böyle özel bir günü bir anlamda da Meclis'in anahtarını geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan ederek, onlara verdiği değeri apaçık ortaya koymuştur. Bizler de o ölçüde çocuklarımıza değer verecek, onlara yönelik hizmetlerimizi daha da artıracağız. Özellikle gelişimlerinde ilk aşama olan kreşe önem vererek belediye kreşimizi daha cazip hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Gelecek nesillerin ecdadından aldığı bu mukaddes vatanı koruyacağından ve bu vatanı ilelebet Türk'e yurt kılacaklarından hiçbir şüpheleri olmadığını kaydeden Oprukçu, çocukları çok sevdiğini söyleyerek, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını dile getirdi.