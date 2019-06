Başkan Oprukçu'dan çocuk evlerine ziyaret

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Aydos ve Kiraz İvriz Çocuk Evlerinde kalan çocuklarla iftarda bir araya gelerek onlara hediyeler verdi.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Aydos, Kiraz ve İvriz Çocuk Evleri'nde kalan çocuklarla iftarda bir araya geldi.

Başkan Oprukçu, “Aileleri olmayan ve çeşitli sebeplerden dolayı ailelerinden uzak kalmak zorunda kalan bu çocuklarımızın en yakını bizleriz. Onlara sahip çıkmak bizim insani, vicdani görevimizdir. Her türlü ihtiyaçlarında yanlarındayız, kapımız onlara her zaman açıktır. Özellikle çocuklarımızın vatanına, milletine, bayrağına, devletine bağlı dürüst ve ahlaklı bir şekilde yetişmeleri geleceğimiz için elzemdir. Gelecekte vatanımıza, milletimize yararlı bireyler olmaları noktasında ihtiyaçları olan ilgiyi ve alakayı her zaman göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çocuklarla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğunu dile getiren Oprukçu, “Aziz, mübarek Ramazan'ın güzel bir akşamında çocuklarımızla bir araya gelmek mutluluk verici. Onların her zaman yanındayız, yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Bu manada Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı Aydos, Kiraz ve İvriz Çocuk Evlerinde kalan çocuklarımızla bir araya geldik. Onların gözlerindeki bir anlık tebessüm dünyalara değer” dedi.

Program Başkan Oprukçu'nun çocuklara hediye takdimiyle son buldu.