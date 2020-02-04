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Başkan Oprukçu'dan girişimcilere destek

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi ve Ereğli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen “KOP Girişimci Kadınları İş Başında” adlı proje devam ediyor.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi ve Ereğli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen “KOP Girişimci Kadınları İş Başında” adlı proje devam ediyor.


Uygulama alanı Kuzukuyu Mahallesi olan ve yaklaşık 200 bin TL bedelli projede girişimci kadınlar mantar üretimine başladı. Ürettikleri ürünler pazarda satan girişimciler aile ekonomisine de katkıda bulunuyor.


Girişimci kadınların bu atılımlarını takdirle karşıladığını dile getiren Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Ereğli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne de projede gösterdikleri özveri için teşekkür etti ve Kuzukuyu Mahallesinin girişimci kadınlarını tebrik etti. KOP Girişimci Kadınları İş Başında projesi kapsamında 1 adet istiridye mantarı, 3 adet şapkalı mantar olmak üzere 4 adet Kültür Mantarı Serası ile 1 adet soğuk hava deposu kurulurken proje faaliyetleri de aralıksız sürüyor.


İstihdama yönelik her projeye destek olmaya özen gösteren ve hemen hemen her platformda üretimin artırılmasını dolayısıyla istihdama katkı oluşturması vurgusunu yapan, kırsal kalkınmaya önem veren Başkan Oprukçu'nun Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurma girişimiyle de üreticilere daha fazla kazanma imkanı sağlaması hedefleniyor.

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