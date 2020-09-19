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Başkan Oprukçu'dan hafriyat uyarısı

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, hafriyatçılarla bir araya gelerek şehri merkezine dökülen hafriyatlarla ilgili uyarılarda bulundu.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, hafriyatçılarla bir araya gelerek şehri merkezine dökülen hafriyatlarla ilgili uyarılarda bulundu.


Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu düzenlediği toplantıda, şehir merkezine dökülen hafriyatların kötü görünüm oluşturduğuna vurgu yaptı. Başkan Oprukçu, “Özellikle parkların ve yeşil alanların etrafında hafriyatların olduğuna üzülerek şahit oldum. Ereğlimizin 'Yeşil Ereğli' dokusunun bozulmaması, görüntü kirliliğine yol açmaması ve hemşerilerimizi rahatsız etmemesi adına hafriyatların şehir merkezine dökülmemesini rica ediyorum. Çöp ve hafriyatların döküm alanı Organize Sanayi Bölgemizin karşısında ayrılan alandır. Lütfen hafriyatlarımızı belediyemizin gösterdiği bu alana dökelim” ifadelerini kullandı.

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