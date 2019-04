Başkan Oprukçu'dan hemşehrilerine ikram

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, bağımsız aday olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde başkan seçilmesinin ardından hemşehrilerine yemek ikramında bulundu.

Başkan Hüseyin Oprukçu, Cuma Namazı sonrasında Uğurlu Camisi önünde hemşehrileriyle bir araya geldi. Hemşerilerinin arasında olmaktan her daim bahtiyar olduğunu ifade eden Başkan Oprukçu, zorlu bir seçim sürecinin ardından oylarıyla Ereğli'nin hizmet anahtarını bir kez daha kendisine teslim eden hemşerilerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Oprukçu, “Biz büyük bir aileyiz. Ereğli'de yaşayan her hemşehrim bu ailenin bir ferdi olmakla birlikte önümüzdeki beş yılda hayata geçireceğimiz hizmetlerin yegane güç kaynağıdır. Bizler her zaman komşumuzu, hısımları, akrabalarımızı, hemşehrilerimizi gözetir, her türlü ihtiyaçlarında çözüm üretmeye gayret gösteririz. Tüm mazlum ve mağdur insanların yanında oluruz” şeklinde konuştu.

Başkan Oprukçu, ikramın ardından Emekliler Kıraathanesini ziyaret ederek, burada vatandaşlarla sohbet etti.