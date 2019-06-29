Başkan Oprukçu'dan öğrencilere tatil müjdesi

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, belediyenin desteğiyle ortaöğretim öğrencilerini ödüllendirmek amacıyla tatile göndereceklerini söyledi.

Öğrencilere tatil müjdesini veren Başkan Hüseyin Oprukçu, “Çocuklarımızı, gençlerimizi moral anlamında daha da motive etmek ve geleceğe umutla bakmalarını sağlamak çok değerli ve kıymetlidir. Çünkü hayatlarında alacakları kararların geleceğe ait önemli bir adım olduğu bilinciyle hareket etmeleri şarttır. Başarılarını ve emeklerini ödüllendirmek en etkili teşviktir. Bu noktada belediye olarak ortaöğretim öğrencilerimizi tatille ödüllendiriyoruz. Tüm bir yılın stresini atmaları ve doyasıya eğlenerek yorgunluklarını atmalarını bu sayede gerçekleştirmiş olacağız. Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştireceğimiz organizasyonlara başvurular bizzat belediyede oluşturacağımız bir büroda alınacaktır. Müracaat edecek yavrularımızdan sağlık raporu, öğrenci belgesi ve aile izin belgesi isteyeceğiz. Tüm ortaöğretim öğrencilerimizi tatil organizasyonumuza davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ortaöğretimin hayatın temeli olduğuna vurgu yapan Başkan Oprukçu, “Çocuklarımız, gençlerimiz bizim her zaman aklımızda, fikrimizde ve planlarımızdadır. Onların gelişim dönemlerinde ihtiyaçları olan her şeyde yanlarında olmak ve gelişimlerine katkıda bulunabilmek bizlerin en büyük mutluluk kaynaklarındandır. Onlar geleceğin mimarları, mühendisleri, savcıları, hakimleri, doktorları, bürokratları gibi ülkemizin mihenk taşı olan mesleklerin sahibi olacaklar. Geleceğin temelleri de ortaöğretimde atılmaktadır. Vatanına, milletine, bayrağına bağlı gençlerin yetiştirilmesi bizlerin en önemli görevidir. Bu noktada belediye olarak yapılması gereken ne varsa yapmaya gayret gösteriyoruz” dedi.