Başkan Oprukçu'dan yeni eğitim ve öğretim yılı mesajı

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Yayımladığı mesajda hoşgörünün, sevgi, saygının, birlikte yaşamanın temelini inşa edecek olan eğitimin çok boyutlu bir süreç olduğunu ifade eden Başkan Oprukçu, "Geçmişe ve bugüne bakıldığında yaşadığımız her problemin, ülkemizin içine düştüğü her dar boğazın kaynağında eğitim noksanlığı olduğunu görmekteyiz. Eğitim, kurucumuz, banimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği üzere 'Bir milleti özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder'. Gelecek bin yıllarda da Türk Milletinin varlığını arzuluyorsak, huzuru, refahı temin edilmiş bir memlekette yaşamak istiyorsak eğitimle ilgili problemleri çözmek ve gençlerimiz için fırsat eşitliği sağlamak mecburiyetindeyiz" dedi.

"Milli bilinci açık, ahlak ve fazilet sahibi nesiller yetiştireceğiz"

Mesajını sürdüren başkan Oprukçu, "Daha çok öğrenen, daha fazla araştıran, merak eden nesiller yetiştireceğiz. Ancak hepsinden de önemlisi milli hassasiyeti yüksek, milli şuuru uyanık, milli bilinci açık, ahlak ve fazilet sahibi nesiller yetiştireceğiz. Buradaki en büyük görev de Cumhuriyetimizin kıymetli öğretmenlerine düşüyor. Bu duygu ve düşüncelerle yeni eğitim öğretim yılının Ereğli ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederken bu vesile ile 'Öğretmen oldum ben' cümlesindeki sevinci yaşayamadan teröristlerce katledilen Şehit Aybüke Yalçın Öğretmeni, teröristlerce kaçırılarak vahşice katledilen Şehit Necmettin Yılmaz Öğretmeni bir kez daha saygıyla, şükranla yad ediyorum" şeklinde konuştu.