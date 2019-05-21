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Başkan Oprukçu'ya huzurevi yönetiminden teşekkür

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Ereğli Vasfiye Ergin Huzurevi Yönetimi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Ereğli Vasfiye Ergin Huzurevi Yönetimi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı.


Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Ereğli Vasfiye Ergin Huzurevi sakinleriyle iftarda bir araya geldi. Huzurevi yönetimi ise, Başkan Oprukçu'ya desteklerinden dolayı teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu.


Davette bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Başkan Oprukçu, “Bizim için çok değerli ve kıymetli bir yerdeyiz, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Mübarek Ramazan ayında bereket dolu iftar sofrasında bizleri buluşturan Ereğli Vasfiye Ergin Huzurevi yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bizlere layık görüp plaket takdim ederek bizleri onurlandırdıkları için ayrıca teşekkür ediyorum, bizim için çok anlamlı. Huzurevimizin her zaman emrindeyiz. Belediye olarak her türlü imkan ve olanağı sağlamaya hazırız. Anıların, umutların sığdığı bu sıcak yuvada hep birlikte olmak dileğiyle her zaman yaşlılarımızın yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Onlar bize miras ve onlarla alakadar olmak bizim en kıymetli vazifemizdir” ifadelerini kullandı.

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