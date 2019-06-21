Başkan Oprukçu'ya ziyaret

Türkiye'nin ilk Devlet ve Çevre Bakanı ve Konya'nın eski Ereğli İlçe Belediye Başkanlarından Ali Talip Özdemir ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'yu makamında ziyaret etti.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, ski Ereğli İlçe Belediye Başkanlarından Ali Talip Özdemir ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'nun kendilerini ziyaret etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Oprukçu, “Ereğlimizin iki değerli bürokratını ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz, bu nazik ziyaretleri için eski Ereğli Belediye Başkanlarımızdan, Devlet ve Çevre Bakanımız Ali Talip Özdemir ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'ya teşekkür ederim. Ülkemizin ve şehrimizin böyle değerli insanlara her zaman ihtiyacı vardır ve Ereğlimize önemli hizmetleri olmuştur. Bu hizmetler için de kendilerine ayrıca teşekkür ederim. Bu hizmetlerden bir tanesi olan ve bugün aramızda olmalarına vesile olan Ali Talip Özdemir'in kıymetli anneleri adına yaptırdığı Fikriye Özdemir Adalet Meslek Yüksek Okulu bina açılışı ve ilk mezunlar töreni için ayrıca tebriklerimi iletiyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Oprukçu, daha sonrasında Özdemir ve Rektör Zorlu ile birlikte Fikriye Özdemir Adalet Meslek Yüksek Okulu bina açılışı ve ilk mezunlar için tören programına katıldı. Okulu derece ile bitiren öğrencilere ödüllerini Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı takdim etti. Protokol üyelerinin okulu gezmesinden sonra program sona erdi.

Açılış programına, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Eski Devlet ve Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Konya ve Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı, Ereğli Emniyet Müdürü, Ereğli POMEM Müdürü, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi ve Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu yöneticileri, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.