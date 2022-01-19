Başkan Özgökçen: “Futbolcularımız morallerinin düşük olduğu dönemde hakkıyla çalıştı”

Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ahmet Çalık'ı kaybedeli bir hafta olduğunu hatırlatan Başkan Fatih Özgökçen, “Tüm Türkiye'den hatta tüm dünyadan iyi temenniler aldık. Türkiye ve spor camiasına teşekkür ediyorum. Bir hafta boyunca herkes bir şekilde Ahmet kardeşimizi andı. Maç değişik bir atmosferde oynandı. Ortamı görüyorsunuz. Duygusal bir durum vardı. Allah hiçbir takıma böyle zamanlar yaşatmasın. Futbolcularımız mücadele noktasında morallerinin de düşük olduğu dönemde hakkıyla çalıştılar. Netice itibariyle 3 puanı hanemize yazdırdık. Bundan sonra bu acıyı unutup başarılarımızın devamına bakacağız. Arkadaşlarla devamlı istişare içerisinde bulunduk neler yapacağımız konusunda. Hem teknik ekibimiz hem biz hem de yönetici arkadaşlarımız. Bu bir haftayı psikolojik bir çalışma içerisinde geçirdik. Biraz önce soyunma odasındaydım. Hepsine teşekkür ettim. Bugün değişik atmosferde üstün performans gösterdiler. Sonuçtan da oldukça memnunuz” dedi.

“Tesislerimizin birine Ahmet kardeşimizin ismini vermeyi planlıyoruz”

Ahmet'in ismini yaşatma konusunda farklı çalışmalar olacağını kaydeden Fatih Özgökçen, “Herkes bir şekilde Ahmet kardeşimizin ismini yaşatma peşinde. Birçok belediye ve kamu kurumu açıklama yaptı. Nihayetinde de futbol federasyonu da sezonu Ahmet Çalık sezonu yaptı. Biz de kulübümüzle ilerleyen dönemde gelecek hafta içerisinde resmi kararı açıklayacağız. Tesislerimizin birine Ahmet kardeşimizin ismini vermeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Transferleri tamamlayıp yolumuza devam edeceğiz”

Ellerinde olmayan sebeplerden dolayı transfer ihtiyaçlarının doğduğunu aktaran Özgökçen, “Ahmet kardeşimizin yerine ve Serdar Gürler biliyorsunuz ki Başakşehir'e transfer oldu bu noktada çalışmalarımız devam ediyor. En azından bu hafta içerisinde bir transferle sonuçlandırıp diğer haftalarda da transferleri tamamlayıp yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.