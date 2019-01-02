Başkan Özgüven, belediye işçilerinin yüzünü güldürdü

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi ve Türk-İş'e bağlı Belediye-İş arasında 14 Aralık 2018-14 Aralık 2020 tarihleri arasını kapsayan 62 adet kadrolu işçiye ilişkin toplu iş sözleşmesi yapıldı. Asgari ücretteki zam miktarı olan 400 Türk Lirası işçi maaşlarına da yansıdı.

6 aylık dilimler halinde yüzde 8 artı yüzde 9 suretiyle artış yapılması noktasında mutabakata varıldı. Böylece maaşlarına ek olarak ikramiye, yemek, giyecek ve sosyal paket yardımları ile birlikte tüm işçiler sabit yaklaşık 4 bin 850 net maaş alacak. Hükümetin asgari ücret politikası ve enflasyon farkında yaptığı uygulama göz önünde bulundurularak işveren ve sendika arasında ortak anlaşma sağlayarak taraflar mutlu oldu.

Çalışanların refah ve mutluluğunun kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Belediyemizle Türk-İş'e bağlı Belediye-İş arasında 2 yılı kapsayacak toplu iş sözleşmemizi imzaladık. Hükümetimizin asgari ücret politikası ve enflasyon farkını göz önünde bulundurarak işçi kardeşlerimize önemli bir artış sağladık. Karşılıklı memnuniyetle sonuçlanan anlaşmamızda işçilerimizin de mutlu olacağı bir sonuca vardığımızı düşünüyoruz. Gece gündüz demeden şehrimize hizmet için gayret gösteren çalışanlarımızın refah düzeyinin artması ve mutlu olmaları bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyor. İşçilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, çalışmalarında başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.