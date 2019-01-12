Başkan Özgüven: “Kars bizim için ayrı bir değere sahiptir”

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Ereğli Karslılar Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven'i makamında ziyaret etti.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette konuşan Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Ereğli'de olmaktan mutlu olduğunu söyledi. İlçede başarılı hizmetler gerçekleştiren Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven'i ziyaret etmek istediğini kaydeden Başkan Karaçanta, “Son derece samimi ve sıcak bir karşılama ile bizleri misafir ettikleri için Ereğli Karslılar Derneğimize ve Sarıkamış Şehitleri Yürüyüşü'ne destekleri için Başkan Özgüven'e teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özgüven, Kars'ın ayrı bir değere sahip olduğunu belirterek, “Tarihimizde önemli bir yer tutan ve toplumu derinden etkileyen Sarıkamış olayı, günümüzde bile içimizi acıtan bir olaydır. O nedenle Kars bizim için ayrı bir değere sahiptir. Bu vesileyle Sarıkamış şehitlerimizi hürmetle ve minnetle anıyorum. Tekrardan Kars Belediye Başkanımıza, Ereğli Karslılar Derneğimize ziyaretleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Günün anısına karşılıklı hediyeler verilerek hatıra fotoğrafı çektirildi.