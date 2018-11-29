Başkan Özgüven, parkları inceledi

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, yapımı tamamlanan parklarda incelemelerde bulunarak çocuklarla sohbet etti.

Ereğli Belediyesinin Çömlekçi Mahallesinde yeni yaptığı park özellikle çocukları çok mutlu etti. Yapılan parkta incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Özkan Özgüven, çocuklarla bir araya geldi. Çocuklar park Başkan Özgüven'e teşekkür etti.

Çocukların mutluluğunun kendileri için çok değerli olduğunu ifade eden Başkan Özgüven, “Çocuklarımız geleceğimizin teminatı, ülkemizin geleceğidir. Onlar için yapılan her yatırım gelecek için atılmış en büyük adımdır. Göreve geldiğimiz günden bu yana çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik hizmetlerimize her zaman büyük önem verdik. Onların mutluluğuyla mutlu olduk. Şehrimizde yapımını tamamladığımız 34 yeni park ile yeşilimize yeşil katmanın yanı sıra hemşehrilerimize mesire alanları ve en önemlisi çocuklarımıza güvenli oyun alanları oluşturduk. Ereğlimizi daha değerli hale getirmek için çeşitli proje ve hizmetleri gerçekleştirdik. İlçemizde uzun yıllardır yapılamayan hizmetleri yaptık. Alt yapısıyla, üst yapısıyla, modern ışıklandırmalarıyla, yeşil alanlarıyla, prestij cadde ve sokaklarıyla Ereğlimize çağ atlattık” ifadelerini kullandı.

Özgüven, “Çocuklarımızın gösterdiği ilgi ve teşekkürleri bizim için çok değerli ve özeldir. Bu ilgiden dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte de Ereğlimize hak ettiği hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.