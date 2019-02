Başkan Özgüven, vatandaşlara bir araya geldi

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, geleneksel hale getirdiği Halk Günleri'nde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Vatandaşlarla her zaman hemhal olduklarını belirten Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Kapımız vatandaşlarımıza her daim açıktır. Onların dertleriyle dertlenmek, onlarla hemhal olmak bizlerin görevidir. Onlara ve memleketimize hizmet için bu makamları işgal ediyoruz. Bu bilinçle her zaman hemşehrilerimizle bir araya gelmeye gayret gösteriyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri birlikte yönetelim prensibimizle her zaman vatandaşlarımızla iç içe, istişare halinde olduk. Yeri geldi dertleriyle dertlendik yeri geldi sevinçlerine ortak olduk. Şehrimizde kalıcı hizmetler gerçekleştirmenin yanı sıra hemşehrilerimizin sorunlarına çözüm üretmek her zaman önceliğimiz olmuştur. Bizler için en büyük kazanç onların hayır dualarıdır, bir ‘Allah razı olsun' demeleri tüm hizmetlerin üzerindedir. Bu düsturla her daim onlarla bir araya gelmek, dertleriyle dertlenmek, elimizden geldiğince çözüm üretmek için çaba göstermeye devam edeceğiz. Bizlere takdirlerini sunan ve her zaman bizlere destek olan kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.