Başkan Özgüven yangında işyerleri zarar gören esnafları ziyaret etti

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven Kapalı Çarşı olarak bilinen Aksoy Pasajında çıkan yangın dolayısıyla mağdur olan esnafları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Aksoy Pasajındaki her dükkanı tek tek gezen Başkan Özgüven esnaflarla durum değerlendirmesinde bulundu ve ellerinden gelen ne varsa yapmaya hazır olduklarını belirtti. Başkan Özgüven, “Ereğlimizde Kapalı Çarşı olarak bilinen Aksoy Pasajında meydana gelen yangın dolaysıyla mağdur olan esnaflarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Mağduriyetleri noktasında yanlarında olmak ve her türlü desteği vermeye de hazır olduğumuzu belirtmek istedik. Hayatta her şey bizim için, bu olayda hemşehrilerimizin sağlıklarının yerinde olması tek tesellimiz. Allah beterinden korusun inşallah. Bir kez daha hemşehrilerimize, esnaf kardeşlerimize geçmiş olsun diliyor, böyle elim olayların bir daha yaşanmamasını Rabbimden niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.