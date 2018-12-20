Başkan Özgüven'den öğrencilere kitap desteği

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, öğrencilerin kendisinden talep ettiği kitapları okula ulaştırdı.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Kazım Karabekir Ortaokulu Türkçe Öğretmeninin ve öğrencilerinin talep ettiği kitapları okula ulaştırdı. Kitaplar ellerine ulaşan öğretmen ve öğrenciler duyarlılığından dolayı Başkan Özgüven'e teşekkür etti.

Eğitime önemli yatırımlar yaptıklarını dile getiren Başkan Özgüven, “Göreve geldiğimiz günden bu yana eğitime ciddi katkılar sunuyoruz. Bu anlamda okullarımıza yaklaşık 4.8 Milyonluk bir yatırım yaptık. Çevre düzenlemelerinin yanı sıra tüm ihtiyaçlarını karşılama noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Geleceğin teminatı olan çocuklarımızın, gençlerimizin daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamak adına her zaman onların yanlarında oluyoruz. Eğitim Kurumlarımıza verdiğimiz desteklerle şehrimizde kaliteli eğitimi yaygınlaştırmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Özgüven, “Bizler için eğitim kurumlarımızın, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin talepleri her zaman önceliklidir. Bu anlamda Kazım Karabekir Ortaokulu Türkçe Öğretmenimizin ve öğrencilerimizin talep ettikleri kitapları okullarına ulaştırdık. Güzel temenni ve düşünceleri için onlara teşekkür ediyor, kitapların hayırlı bir geleceğe kavuşmalarında aracı olmasını diliyorum” dedi.