Başkan Özgüven'e teşekkür ziyaretleri devam ediyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, teşekkür ziyaretleri kapsamında talepleri geri çevirmeyerek makamında ağırlıyor.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven'e teşekkür ziyaretleri devam ediyor. Bu doğrultuda Ereğli Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Nagihan Duru ve rehabilitasyon merkezi sakinleri, Alevi Kültür Derneği Şube Başkanı Ali Helvacı ve dernek yönetimi destekler için teşekkür ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özgüven, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana kamu kurum ve kuruluşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve derneklerimizle her zaman istişare halinde olduk ve Belediye olarak her türlü desteği vermeye gayret gösterdik. Şehrimizin her noktasına ve halkımızın her kesimine hizmet ulaştırma noktasında canla başla çalıştık. Bu noktada olumlu dönüşleri ve samimi yaklaşımları için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Ereğlimize hizmet amacıyla çıktığımız bu yolda yaptığımız hizmetlerin takdir görmesi bizleri daha da mutlu ediyor. Bu anlamda nazik ziyaretleri için Rehabilitasyon Merkezi Müdürümüz Nagihan Duru Hanımefendi ve rahabilitasyon merkezi sakinlerine, Alevi Kültür Derneğimizin Şube Başkanı Ali Helvacı Bey ve dernek yönetimine teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim” ifadelerini kullandı.