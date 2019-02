Başkan Özgüven'e ziyaretler sürüyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Ereğli Engelsiz Yarınlar Derneği Başkanı, yönetimi ve engelli vatandaşları makamında ağırladı.

Engelsiz Yarınlar Derneği Başkanı Songül Vural, beraberindekilerle birlikte ziyaret ettiği Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven'e çiçek takdiminde bulundu.

Engelsiz Yarınlar Derneği Başkanı Songül Vural yaptığı açıklamada, “Belediye Başkanımız göreve geldiği ilk andan beri derneğimize ve engelli bireylerimize çok kıymetli destekler vermiştir. Her zaman yanımızda oldular ve her türlü talebimize karşılık vererek engelli bireylerimizin kişisel gelişimlerine, topluma kazandırılmalarında öncü oldular. Engelli bireylerimize baba, ağabey, kardeşleri gibi yaklaşarak onların da büyük sevgilerini kazandılar. Tüm destekleri için teşekkür etmek amacıyla başkanımızı ziyaret etmek istedik. Her zaman olduğu gibi bizi kırmayarak bu duygu dolu anları bizlere yaşattığı için ve duyarlı bir şekilde her zaman yanımızda oldukları için kendilerine derneğim ve engelli bireylerimiz adına yürekten teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Başkan Özgüven ise, “Öncelikle bu nazik ziyaretleri için Engelsiz Yarınlar Derneği Başkanımıza, yönetimine ve engelli bireylerimize teşekkür ediyorum. Engelsiz Yarınlar Derneğimiz gerçekten çok değerli ve kıymetli bir görevi ifa ediyor. Engelli bireylerimizin kişisel gelişimlerinde ve topluma kazandırılmalarında özverili bir şekilde çalışmalar yürütüyorlar. Bu önemli ve kıymetli çalışmalarında onlara destek olabiliyorsak ne mutlu bize. Bizler şehrimize kalıcı hizmetler yapmanın yanı sıra sosyal belediyecilik kapsamında hizmetler yürütmeye gayret gösteriyor ve çok önemsiyoruz. Bu anlamda defalarca belirttiğimiz gibi her bireyin birer engelli adayı olduğu bilinciyle bu özel bireylerimize elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Allah rızası gözeterek yaptığımız bu hizmetlerimizin onlardan takdir görmesi bizleri daha da mutlu ediyor, duygulandırıyor. Onların gönülden sevgileri bizim için her şeyden daha önemli ve değerlidir. Bir kez daha ziyaretleri için teşekkür ediyor, her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.