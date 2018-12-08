Başkan Özselek'ten mükelleflere fırsatı kaçırmayın çağrısı

Başkan Özselek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, mükelleflerin kanun kapsamında yapılandırılan borçlarını 2019 yılı Ocak ayı sonuna kadar ödemeleri halinde yapılandırmalarının devam edeceğine dikkat çekerek, yapılandırmaların bozulmaması için ödeyemeyen mükelleflerin bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini söyledi. Başkan Seyit Faruk Özselek, “Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ve mali af kapsamında çıkarılan 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu vatandaşlarımıza ve mükelleflerimize sunulmuş tarihi bir fırsattır. Mükelleflerimiz 31 Mart 2018 tarihi öncesine ait birikmiş ödenmemiş borçlarını bu fırsattan istifade ederek yapılandırabilmiş, borçlarının faizleri silinerek peşin veya taksitler halinde ödeme imkanı sağlanmıştır.

Ancak bazı nedenlerden dolayı yapılandırılan borçlarını ödeyemeyen mükelleflerimiz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen torba kanun teklifi ile ödeyemedikleri borçlarını şu anki faizi ile ödeyerek yapılandırma devam edebilecekler. Torba kanun teklifine, 7143 Sayılı Kanun Kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde belirtilen süre içerisinde tutarları ödeyememiş olan mükellefler, bu ödemelerini 2019 yılı Ocak ayı sonuna kadar yapmaları şartıyla yeniden yapılandırmadan yararlandırılmaya devam etmeleri hükmü eklenerek bir imkan daha sağlanmıştır. Torba kanun teklifi ile eklenen madde, mükelleflerimiz ve işverenlerimiz için çok büyük bir fırsat sağlamıştır. Yapılandırılmış borçlarını ödemekte zorlanan, belirli nedenlerde ödeyememiş olan ve taksitleri aksamış olan bütün mükelleflerimizin bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ediyoruz. Son kez tanınan bu imkan ile birlikte yapılandırmaları bozulmayacak ve kalan borçlarını 7143 Sayılı Kanun Kapsamında taksitler halinde ödeyebileceklerdir” dedi.