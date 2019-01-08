Başkan Pekyatırmaca'dan kar temizleme ekiplerine ziyaret

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, kar temizleme ve yol açma çalışması yürüten ekipleri ziyaret etti.

Selçuklu Belediyesi, Konya merkez ve ilçelerde kar yağışının yeniden etkili olması nedeniyle ilçe genelinde ve kırsal mahallelerde yolların açık tutulması için acil müdahale ekiplerince gece saatlerinde etkili önlemler aldı. Aralıksız süren kar yağışına karşı acil müdahale ekiplerince, yol açma çalışmaları ve oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı tuzlama ve solüsyon çalışmalarını aralıksız sürdürülüyor. Geceden başlayan çalışmaların gündüz saatlerinde de yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu'da farklı noktalarında çalışmaları yürüten ekipleri görevleri başında ziyaret etti. Başkan Pekyatırmacı, çalışmaların başarılı bir şekilde yürütüldüğünü, tüm ekiplerin koordineli olarak acil müdahalede bulunabildiklerini söyledi.

Kar temizleme çalışmalarının yapıldığı bölgelerde de vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Pekyatırmacı, vatandaşlara uyarılarda bulunarak, “Kış şartlarının yaşandığı şu günlerde sürücülerimizin trafikte rahat ilerleyebilmeleri adına araçlarına kar lastiği takmaları ve aynı zamanda araçlarında takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını özellikle istirham ediyoruz” dedi.

“Kış mevsimine göre tedbirlerimizi alıyoruz”

Kış mevsiminin getirdiği iklim şartlarına göre belediye olarak gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya'da bereketli bir kış mevsiminin yaşanmasından dolayı mutlu olduklarını, kar yağışının vatandaşları olumsuz etkilenmemesi için ekiplerin geceli gündüzlü mesai yaptıklarını belirtti. Kar yağışı sonrası ilçe merkezinde ana arterler başta olmak üzere kırsal mahallelerde de yoğun çalışmaların devam ettiğini ifade eden

Başkan Pekyatırmacı, öncelikle vatandaşların sıkça kullandığı güzergahları temiz tutabilmek için yoğun şekilde çalıştıklarını, bu doğrultuda ekiplerin koordineli ve titizlikle çalıştıklarını kaydetti. İlk ve orta dereceli okulların tatil edilmesiyle birlikte okul bahçelerinde ve çevrelerinde de yuğun kar temizliği çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, özellikle ilçe merkezindeki ana arterler, hastane yolları, resmi kuruluşların ve Pazar alanlarının açık tutulması için iş makineleri ile etkili çalışmaları hızlı bir şekilde devam ettiğini, kar yağışının daha etkili olduğu kırsal mahallerde de ekipler buzlanmaya karşı koordineli olarak çalışıyor. Şuana kadar merkez ve kırsal mahallelerde kapalı olan yollarda trafik akışı sağlandığı belirtildi.

“Kar temizleme ekiplerinde 450 kişi görev yapıyor”

Kış koşullarına göre araç ve personel sayısı artıran Selçuklu Belediyesi, Fen İşleri Tesislerinde oluşturduğu Acil Müdahale Merkezi vasıtasıyla vatandaşlardan gelen talepleri hızlı bir şekilde değerlendiriyor. Gece saatlerinde sağlanan koordinasyonun gündüz de etkili olduğu ve ekiplerin acil müdahaleler için hızlı bir şekilde yönlendirildiği belirtiliyor. Fen işleri müdürlüğünce oluşturulan 50 kişilik teknik ekibe, çevre koruma ve park bahçeler müdürlüğünden oluşturulan 400 kişilik ekip destek veriyor. Çalışmalarda 10 tuzlama aracı, 10 greyder, 8 kepçe ve çok sayıda kar kürüyücü makine kullanılıyor.