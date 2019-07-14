Başkan Pekyatırmacı: "15 Temmuz millet destanıdır"

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle yayınladığı mesajında, hain darbe girişimine birlik ve beraberlik içerisinde karşı koyan asil Türk milletinin tüm dünyaya gösterdiği kahramanlık destanının üzerinden 3 yıl geçtiğini söyleyerek "Milletin evlatlarına bu hainliği reva görenleri bu aziz millet asla affetmeyecektir. Özellikle yeni neslin ve gençlerimizin bu destanı iyi anlaması için 15 Temmuz'u unutmayacak ve unutturmayacağız" dedi.

"Vatan hainlerine hiçbir zaman geçit yok”

15 Temmuz'un Çanakkale ruhunun adeta yeniden canlandığı bir başka millet destanı olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “1071'de Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasıyla başlayan bu mücadele Çanakkale'de yedi düvele meydan okuyan kahraman ecdadımızla devam etmiştir. Tarih boyunca vatan, demokrasi ve bağımsızlık uğruna gözünü kırpmadan şehadete yürüyen aziz milletimiz 15 Temmuz'da da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla vatanımıza ve bağımsızlığımıza sahip çıkmak için kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla birlikte meydanlara inmiş ve o karanlık gecede her yaştan vatan evladı tıpkı ecdadımız gibi gerek tanklara gerekse kendilerine çevrilen namlulara karşı destansı bir direniş göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Şehitlerimizin emaneti olan bu topraklara sahip çıkmak, bu kahramanlık destanını genç nesillere anlatmak ve daha güçlü bir Türkiye hedefi için sorumluluk bilinci ile çalışmamız gerektiğini söyleyen Başkan Pekyatırmacı, "Bu vesile ile 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de şifalar diliyorum. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin" şeklinde konuştu.

“15 Temmuz saat 20:00'de Mevlana Meydanında buluşalım”

15 Temmuz ve devamında meydanlarda tutulan demokrasi nöbetlerini iyi anlamalı, anlatmalı ve gelecek nesillere aktarmalıyız diyen Başkan Pekyatırmacı, "Bunun için her yaştan kadın erkek tüm hemşehrilerimizi 15 Temmuz'un yıldönümü olan Demokrasi ve Milli Birlik Gününde saat 20.00'de Mevlana Meydanı'na buluşmaya davet ediyorum” dedi.