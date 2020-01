Başkan Pekyatırmacı: "2020 yılı Selçuklu'da yatırım ve hizmet yılı olacak"

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi 2020 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasında belediye meclis üyelerine hitap eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "2019 yılını başarıyla tamamladık, 2020 yılı da Selçuklu için hizmetlerin arttığı önemli bir yıl olacak" dedi.

Selçuklu Belediyesi 2020 yılının ilk meclis toplantısını, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda Ocak ayının gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanırken denetim komisyonu üyelikleri için seçim yapıldı. Yılın ilk toplantısında meclis üyelerine hitap eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 2020 yılı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 2020 yılında da Selçuklu'ya birçok hizmet sunacaklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, Meclis Üyeleri'ne katkılarından dolayı teşekkür etti.

“Birlik ve beraberliğimiz ile daha güzel hizmetler kazandıracağız”

Selçuklu'nun 650 bini aşan nüfusu ile Türkiye'nin en büyük metropol ilçelerinden biri olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemize hizmet sunmaya, hemşehrilerimizin yaşam standartlarını arttırmaya gayret gösterdik. İnşallah 2020 yılında da şehrimizin ve vatandaşlarımızın hizmetine önemli yatırımları sunacağız. Yeni yılda yeni hizmetler, yeni projeler, yeni planlar ve yeni adımlarla yola devam edeceğiz. Her alanda örnek çalışmalara imza atacak, şehrimizin geleceğini inşa edeceğiz. Selçuklu'nun 72 mahallesine en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. 2019 yılı Selçuklu Belediyesi adına başarıyla tamamlanan bir yıl olarak geride kaldı. Her fırsatta vatandaşlarımızla sürekli birlikteyiz ve sürekli istişare halindeyiz. Selçuklu'da bugüne kadar yapılan hizmet ve güzelliklerde hemşehrilerimizle kurduğumuz güçlü bağ ve birliktelik ruhunun büyük payı var. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın ve ilçemize güzel hizmetler kazandırmayı nasip etsin. Gayretlerinden dolayı tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da çalışmalarımız artarak devam edecek. 2020 yılı ülkemiz için mutluluğun, huzurun ve barışın konuşulduğu ve yaşandığı bir yıl olur temennisi ile meclis toplantılarımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

“Bütün hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz”

Selçuklu'nun Türkiye'nin örnek ilçeleri arasında yer aldığını ve yapılan hizmetlerle de standardın her geçen gün arttığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "İnsanımızın yaşamaktan mutlu olduğu bir ilçe hedefiyle çıktığımız bu yolda belediyecilik hizmetlerini yediden yetmişe bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak yapıyoruz. Hizmet planlamamız doğrultusunda bir taraftan eğitim tesisleri, sosyal tesisleri ve spor salonları yaparken, diğer yandan emekli lokalleri, kapalı pazar alanları, sağlık tesisleri yapıyoruz. Altyapı, yeşil alan ve temizlik hizmetleri ile Selçuklu'nun fiziki standardını yükseltirken sportif ve kültürel organizasyonlarla her yaştan insanımıza dokunacak hizmetlere imza atıyoruz. Tüm bu hizmetlerin üretilmesinde bizlere her zaman destek olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

“İki yeni müdürlük için onay verildi”

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün, Halkla İlişkiler ve Basın Yayın Müdürlüğü olmak üzere iki ayrı müdürlük olarak çalışmalarını sürdürmesine karar verilirken, İşletme İştirakler Müdürlüğü altında yürütülen bazı faaliyetlerin yeni kurulan Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde devam etmesi kararlaştırıldı. Başkan Pekyatırmacı, her iki müdürlüğün de kendi alanlarında önemli hizmetleri yerine getireceğini ifade etti. Konuşmasının son bölümünde 2020 yılı için dilek ve temennilerde bulunan Başkan Pekyatırmacı, "Geçen yıl olduğu gibi bu yılında başarılı bir yıl olarak geçmesini temenni ediyorum. Bu hizmetler hep birlikte, bir aile ve ekip ruhuyla yürütülüyor. Meclisimiz de bugüne kadar her konuda bize destek oldu. Selçuklu halkı adına hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu birlik, beraberliğimiz ve uyumumuz Selçuklu'ya hizmet olarak 2020 yılında da birçok hizmete vesile olacaktır. Katkılarınızdan, desteğinizden ve emeğinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.