Başkan Pekyatırmacı: "2023 yılını da yatırımlarla taçlandıracağız"

Belediyecilikte çıtayı hep üst seviyelere taşıyan Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi 2022 yılında birçok alanda ürettiği hizmet ve yatırımlarla dolu dolu bir yıl geçirdi. Yılın ilk meclis toplantısında konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 2023 yılında da aynı hızla yatırımların süreceğini söyledi.

Selçuklu Belediyesi 2023 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda meclise seslenen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı altyapıdan, sağlığa, eğitimden kültüre, spordan turizme, sosyal hayattan yeşil alana pek çok alanda yapılan yatırımlarla dolu dolu bir yıl geçirdiklerini ifade etti. Başkan Pekyatırmacı, “Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla 2023 yılında da önemli yatırımlara imza atacaklarına vurgu yaptı. Selçuklu Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen toplantı Selçuklu Belediyesi'nin yatırımlarının yer aldığı bir video sunum yapıldı.

“2023 yılını da yatırımlarımızla taçlandıracağız”

Konuşmasının başında 2023 yılının ve ilk meclis toplantısının hayırlara vesile olması temennisiyle başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “2023 yılının ilk meclis toplantısında beraberiz. 2023 yılı Cumhurbaşkanımızın Türkiye yüzyılı vizyonu doğrultusunda inşallah ülkemize ve milletimize hayırlar getirir diye temenni ediyorum. 2022 yılı özellikle Covid sürecinden sonra hem belediye çalışmaları noktasında hem de toplumsal olarak çalışmalarımız noktasında bizim için çok verimli ve dolu dolu geçen bir yıl oldu. Sadece belediyecilik hizmetleri noktasında değil temel belediyecilik, hizmetleriyle birlikte her alanda eğitimden, sağlığa, spordan, kültüre, emniyete varıncaya kadar her alanda çok önemli çalışmaları tamamladık ve ekibimizle, meclis üyelerimizle birlikte bütün şehrimizde, ilçemizde çok önemli sonuçları da elde etmek imkanına sahip olduk. 2022 yılında yaptığımız çalışmaları burada kısa bir zamana sığdırmak çok zor ama yaptıklarımız 2023 yılı için bizi daha da teşvik edecek ve aynı hizmet heyecanıyla çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.