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Başkan Pekyatırmacı: “Amacımız geleceğin Selçuklusunu daha yaşanabilir kılmak”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçeyi geleceğe hazırlarken beklentileri karşılayacak şekilde hareket edildiğini söyledi.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçeyi geleceğe hazırlarken beklentileri karşılayacak şekilde hareket edildiğini söyledi.


Başkan Pekyatırmacı yaptığı açıklamada, 1989 yılında kurumsal kimliğine kavuşan Selçuklu Belediyesinin oluşturduğu düzenli şehir kimliğini geliştirerek sürdürdüğünü kaydetti. İlçenin şehircilik başarısının temelinde göreve gelen belediye başkanlarının bu kimliğe sahip çıkarak şehircilik geleneğini aynı çizgide sürdürmesinin yattığını ifade eden Pekyatırmacı, “Selçuklu'da bugüne kadar önemli belediyecilik hizmetleri planlanmış ve uygulanmış, şehrin geleceğine yön veren ve planlı gelişmesini öngören çalışmalar yapılmıştır. İmar uygulamaları, altyapı asfalt, çevre, turizm, kültür-sanat ve sosyal içerikli çalışmalarla Selçuklu ilçesi yaşanabilir bir kent olma özelliğini sürdürmektedir. Şehrimizi geleceğe hazırlarken hemşehrilerimizin beklentilerini de karşılayacak şekilde ve bütün Türkiye'ye örnek teşkil edecek şekilde bir çalışma anlayışıyla hareket ediyoruz. Amacımız geleceğin Selçuklusunu daha yaşanabilir kılmak. Geleceğin Selçuklusunu inşa ederken sosyal alanlarıyla, park alanlarıyla, diğer kültürel alanlarla, bulunduğu bölgeye de değer katacak şekilde olması için çalışıyoruz” dedi.

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